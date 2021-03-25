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"Начала давиться": звезда "Пацанок" рассказала, как съела своего пса

Девушка попробовала собачатину дважды, второй раз во вполне сознательном возрасте.

25 марта 2021, 04:12

Звезда шоу "Пацанки" Анна Горохова призналась, что в детстве съела своего пса. Об этом девушка узнала совсем недавно от своей матери.

У её семьи тогда было трудное материальное положение, денег не хватало даже на еду. Девушка рассказала, что однажды пришла из школы, под столом стоял тазик с мясом, а собаки Блэка нигде не было. Мама сказала ей, что питомец убежал.

"Плакала, конечно. Но потом поела мясо, не зная, что это. А недавно приехала мама. Я у неё спросила: "Скажи мне честно. Это был Блэк?" А она вместо того чтобы сказать, мол, нет, ответила: "Да". Прикинь! — сказала Горохова в эфире шоу Натальи Гасанхановой.

Звезда "Пацанок" съела собачатину и в сознательном возрасте. Во второй раз попробовать мясо пса пришлось в гараже у друзей, потому что очень хотелось есть.

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"Ребята сказали, что это собака. Мне стало не по себе, начала давиться, но все съела", — заключила Горохова.

Ранее ещё одну звезду "Пацанок" Диану Субботину задержали с наркотиками в центре Москвы. Вместе с ней в автомобиле находились молодой человек и экс-участница шоу Зарина Голубцова.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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