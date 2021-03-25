В Роспотребнадзоре оценили безопасность вакцины "Эпиваккорона"

Вакцина от коронавируса "Эпиваккорона", разработанная новосибирским центром "Вектор", является безопасным и эффективным препаратом. Об этом свидетельствуют результаты двух первых фаз клинических исследований, обнародованных Роспотребнадзором.

"Схема двухдозовой вакцинации вызвала выработку антител, специфичных к антигенам, входящих в состав вакцины, у 100% добровольцев. Сероконверсия с титром нейтрализующих антител ≥ 1:20 была зарегистрирована у 100% добровольцев через 21 день после получения второй дозы", — рассказали в ведомстве.