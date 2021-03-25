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В Роспотребнадзоре оценили безопасность вакцины "Эпиваккорона"

После прививки препаратом "Вектора" у 100% добровольцев выработались антитела.

25 марта 2021, 04:57
<p>Фото © ТАСС/Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС/Дмитрий Рогулин

Вакцина от коронавируса "Эпиваккорона", разработанная новосибирским центром "Вектор", является безопасным и эффективным препаратом. Об этом свидетельствуют результаты двух первых фаз клинических исследований, обнародованных Роспотребнадзором.

"Схема двухдозовой вакцинации вызвала выработку антител, специфичных к антигенам, входящих в состав вакцины, у 100% добровольцев. Сероконверсия с титром нейтрализующих антител ≥ 1:20 была зарегистрирована у 100% добровольцев через 21 день после получения второй дозы", — рассказали в ведомстве.

По результатам исследования учёные пришли к выводу, что вакцина "Вектора" является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики коронавируса.

Напомним, препарат "Эпиваккорона" зарегистрировали в России в октябре 2020 года. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации данным лекарством будет сохраняться в течение года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида. Кроме того, "Эпиваккорону" разрешили применять для пациентов старше 60 лет.

Попова рассказала, когда вырабатывается иммунитет к ковиду после вакцинации "Эпиваккороной"

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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