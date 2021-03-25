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В Германии рассказали о причинах разочарования в Байдене

Надежды Берлина разрушились уже после первой встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с немецким коллегой Хайко Маасом.

25 марта 2021, 05:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

После победы Джо Байдена на президентских выборах в Германии предвкушали возвращение к "партнёрскому сотрудничеству" с США, но в стране вскоре разочаровались в новой американской администрации. О причинах этого пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

"Надежды федерального правительства не оправдались", — отмечает автор материала.

Позиция США по газопроводу "Северный поток – 2" и переговоры по мирному урегулированию в Афганистане окончательно подорвали доверие к Байдену, отмечается в статье. Так, первая личная встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с немецким коллегой Хайко Маасом в Брюсселе "не стала хорошим предзнаменованием", так как американская сторона выдвинула несогласованное предложение о будущем Афганистана и пригрозила Берлину санкциями из-за "Северного потока – 2".

Ранее Лайф писал о том, что главы Госдепа США и МИД Германии обсудили "Северный поток – 2".

Стало известно, когда Байден проведёт запоздалую первую пресс-конференцию

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Авторы
Юлия Коновалова

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