Названы самые популярные российские города для отдыха этим летом

Москва стала самым популярным направлением у россиян предстоящим летом. Такой вывод сделали аналитики сервиса по подбору билетов OneTwoTrip на основе результатов исследования спроса.

Как сообщает RT, на сегодняшний день 20% бронирований совершено именно в столицу. Однако, вероятно, большинство людей, купивших билеты в Москву, будут использовать её в качестве пересадочного узла. На втором месте оказался Симферополь — туда зарегистрировано 14% всех бронирований. Третьим по популярности направлением стал Сочи, куда оформлено 11% купленных билетов.

Также популярными для летнего отдыха стали такие города, как Санкт-Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Геленджик. Аналитики отметили, что средняя стоимость авиабилета в этом году составляет 10,6 тысячи рублей.

А ранее Лайф рассказывал, куда чаще всего летали жители России этой зимой.

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