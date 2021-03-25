В Европарламенте заявили о необходимости противостоять санкциям США против "Северного потока — 2"

Евросоюз должен противостоять американским санкциям против "Северного потока — 2" ради защиты собственных экономических интересов. С таким заявлением выступила депутат Европарламента от Франции Матильда Андруэ.

"Теперь санкции будут распространяться не только на компании, которые продают, сдают в наём или иным способом предоставляют корабли для прокладки газопровода, но также на те организации, которые создают условия для использования данных кораблей", — приводит её слова RT.

Андруэ отметила, что с новыми санкциями в чёрный список Соединённых Штатов могут попасть не только корабли, непосредственно занимающиеся прокладкой труб, но и те суда, которые причастны к строительству косвенно. Депутат напомнила, что ранее в ЕС уже выступали с осуждением американских рестрикций, и поинтересовалась, собирается ли Еврокомиссия как-либо противостоять ограничениям. Она отметила, что санкции США в отношении "Северного потока — 2" нарушают нормы международного права и являются прямыми нападками на национальный суверенитет стран Евросоюза.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии, пересекая Балтийское море. На сегодняшний день прокладка газовой магистрали находится на завершающем этапе, однако всячески помешать запуску проекта пытаются Соединённые Штаты, периодически вводя новые санкции против компаний, причастных к строительству. Таким образом США защищают собственные экономические интересы, чтобы продавать странам Евросоюза свой сжиженный газ, который будет обходиться им дороже российского. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.

Авторы