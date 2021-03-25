В Москве задержали одного из участников нападения на псковских десантников в 2000 году. Видео © ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ России совместно со Следственным комитетом задержали в Москве одного из членов банды Шамиля Басаева, который участвовал в вооружённом нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

"В ходе работы совместно со Следственным комитетом сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженца Чечни Германа Арбинина, не понёсшего за это уголовного наказания. Во взаимодействии с МВД России и при силовой поддержке Росгвардии он задержан в Москве", — говорится в сообщении.

В пресс-службе СК добавили, что в скором времени Арбинину будет предъявлено обвинение в мятеже и покушении на жизни российских солдат. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

Напомним, с 29 февраля по 1 марта 2000 года военнослужащие шестой роты Псковской дивизии ВДВ заняли высоту 776, где отразили вооружённое нападение боевиков из банды Басаева и Хаттаба численностью около 2,5 тысячи человек. В ходе боя погибло 84 десантника, ещё четверо были ранены. В результате 22 бойцам было присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно. 68 солдат и офицеров были награждены орденом Мужества, 63 из которых — посмертно.

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