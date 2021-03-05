Последний бой 6-й роты: как 90 десантников отбили атаку двух тысяч боевиков

Бой на высоте 776 — одно из самых кровопролитных сражений Российской армии в новейшей истории. Десантники 6-й роты псковского десанта двое суток отбивали атаки двух с половиной тысяч боевиков и не дали бандитам продвинуться вперёд, несмотря на предложения договориться.

"Занять высоту, закрепиться"

Приказ, полученный 28 февраля 2000 года из штаба армии, был коротким: занять высоту Исты-Корд и перекрыть возможные пути отхода незаконным вооружённым формированиям. Бандитов Российская армия в приграничных районах уничтожала всё быстрее, поэтому другого выхода, кроме бегства через Аргунское ущелье, для боевиков не было. Добраться до Исты-Корда оказалось сложнее, чем предполагали в штабе: десантники решили для начала закрепиться на высоте 776 — ровно посередине горного хребта. С крутого склона любое движение просматривалось на несколько сотен метров вперёд — любой вооружённый человек был как на ладони.

В тот же день группа из 90 десантников была на месте, и бойцы начали оборудовать позиции. 29 февраля уже группа разведки спустилась для оценки обстановки. Практически у подножия горы четверо дозорных неожиданно наткнулись на группу боевиков. Принимать решение было некогда, завязался бой. В тот же момент рота понесла первые потери — боевиков оказалось в пять раз больше, и шквальным огнём был смертельно ранен командир десантников, майор Сергей Молодов.

Его назначили командовать ротой всего за месяц до трагических событий. Отпускать командира в первый боевой выход не хотел более опытный офицер Марк Евтюхин. Чтобы всё прошло спокойно, он договаривается с командованием и выходит вместе со своими сослуживцами в боевой выход. Почти сразу после смерти Молодова он принимает командование ротой на себя.

Численное превосходство было на стороне боевиков: несмотря на крутой подъём в гору, боевики обстреливали позиции разведчиков так, что укрываться за камнем дольше 10–15 минут было невозможно. Деваться некуда — группе пришлось отступить наверх, к своим, вместе с которыми 20 боевиков не казались большой проблемой. Однако добраться до высоты 776, которую и нужно было удерживать, смогли не все — около взвода десантников погибли от огня прибывающих боевиков.

У чёрта на куличиках

После того как ключевые районы перешли под контроль российских военных, боевики стали активно искать место для выхода из зоны боевых действий. Одной из точек перехода был район Улус-Керт — Сельментаузен. Туда спустя сутки после прибытия десантников начали подходить боевики. К подножью горы прибыли две основные группы бандитов. Первой группой командовал Шамиль Басаев, второй — саудовский наёмник Хаттаб (наст. имя Самер Салех ас-Сувейлем).

Бандиты перегруппировались и крупными группами начали прорываться на высоту 776, занятую российскими военными. Изначально силы противника оценивали примерно в две, максимум три роты — 250–300 человек. К исходу первых суток псковские десантники потеряли 31 человека убитым, и короткая разведка, проведённая в затишье между атаками, показала: реальная численность противника — не менее двух тысяч человек.

Шамиль Басаев. Фото © gettyimages

Евтюхин, принявший командование ротой и тоже серьёзно раненный, регулярно запрашивал по рации поддержку артиллерии и авиации. Но то ли рация перестала работать, то ли боевики смогли на время заглушить связь, но вызвать подмогу не получалось. При этом Евтюхин, как опытный командир с огромным контртеррористическим опытом, хорошо понимал: ещё немного — и боеприпасов на отражение атаки просто не останется. Однако боевикам везло ещё меньше — высоту 776, которая издалека похожа на здание с винтовой лестницей, было невозможно взять без шума и пыли. Значительная часть боевиков, примерно 300 человек, была убита в первые сутки, и последняя попытка штурма высоты ранним утром 1 марта показала — прорваться к Аргунскому ущелью целыми и невредимыми невозможно.

"Денег возьми!"

Когда отряды нескольких полевых командиров были уничтожены плотным огнём десантников, подручные Хаттаба пошли на хитрость — с помощью американских радиостанций они определили частоты раций, на которых десантники могли выходить на связь, и стали активно предлагать деньги за безопасный коридор до Аргунского ущелья. На окрики и вызовы по рации со стороны боевиков десантники не реагировали. Единственным ответом на предложение "купить тропу за деньги" были редкие броски гранат по склону.

Ночью 1 марта последняя попытка переговоров с десантниками закончилась перестрелкой, в которой полегло не меньше 150 боевиков. Десантники держали высоту из последних сил. Разряженные почти до нуля радиостанции, по два магазина к автомату, пара гранат и меньше двух десятков бойцов — всё, что осталось у 6-й роты псковского десанта к утру 1 марта. В самый последний момент буквально из ниоткуда на помощь раненым десантникам пришла подмога — к "своим" пробились 15 десантников 4-й роты, покинувших позиции в нарушение приказа. К высоте 776 их вёл гвардии майор Александр Достовалов — заместитель комбата Марка Евтюхина, раненого, но продолжающего управлять огнём оставшихся десантников.

Фото © gettyimages

В низине подход группы Достовалова прикрывал его боевой товарищ — командир взвода разведки 4-й роты Олег Ермаков. К тому моменту, как комбат и его заместитель встретились на высоте, Ермаков уже погиб: получив ранение в живот и оставив себе пулемёт с двумя коробками патронов, он уничтожил примерно 30 боевиков. Последних шестерых бандитов, решивших зарезать его ножом, Ермаков убил практически голыми руками. На этом его силы кончились — он умер от потери крови, так и не добравшись до боевых товарищей.

"Прощайте, мужики!"

Через полчаса после подхода группы Достовалова вновь начался бой. Боевики шли на прорыв, поливая высоту из миномётов и гранатомётов. После начала атаки рота отбивалась ещё три часа. Когда закончились патроны, последние 12 человек, уцелевших в тяжелейшем бою, пошли на боевиков врукопашную. Но силы были слишком неравны — через 19 часов после начала боя Евтюхин и корректировщик огня Виктор Романов вызвали огонь на себя, сообщив по рации лишь короткое: "Прощайте, мужики!"

Через 10 минут высоту 776 накрыли артиллерийским огнём, и дело было кончено: 6-я рота погибла почти в полном составе. Через два часа после удара уцелевшие под огнём боевики пошли на зачистку высоты, однако старший сержант Коваливский, чудом выживший во время артналёта, открыл огонь из пулемёта и успел уничтожить около 20 человек всего за пару минут, пока не погиб от огня бандитов. Из тех, кто участвовал в бою на высоте, в живых остались только двое — лейтенанты Александр Супонинский и Андрей Поршнев. Всего в живых остались шестеро — те, кому "повезло" не добраться до высоты, отбивались от боевиков из расщелин и выкопанных ям.

Бой десантников позднее изучала и военная прокуратура. В частности, проверялись сообщения об отказе в авиаударах из-за неисправной техники и другие фатальные ошибки, допущенные как на этапе подготовки, так и во время боевого выхода. За этот бой 13 десантников, державших высоту до последнего, получили звание Героя Российской Федерации посмертно. Сам бой вызвал серьёзные споры и череду отставок в Минобороны, а на месте гибели десантников, высоте 776, в апреле 2001 года побывал президент России Владимир Путин.

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