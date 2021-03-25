Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Экипаж самолёта с поддельным "Спутником V" в Мексике сбежал от властей

Ампулы с лекарством ранее передали в распоряжение местной прокуратуры.

25 марта 2021, 07:02
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Задержанные в Мексике граждане Гондураса, которые на частном самолёте перевозили контрафактные образцы вакцины "Спутник V", смогли сбежать из-под надзора. Об этом сообщила местная Генпрокуратура.

"Миграционную службу попросили выдать иммиграционные уведомления пилоту и пассажирам, размещённым в отеле, однако те скрылись от наблюдения", — говорится в сообщении ведомства в "Твиттере".

Мексика задержала партию поддельной вакцины "Спутник V"

Мексика задержала партию поддельной вакцины "Спутник V"

Напомним, что частный самолёт Cessna задержали в аэропорту южного штата Кампече. На его борту нашли более тысячи ампул вещества, маркированного как российская вакцина против коронавируса "Спутник V". В воздушном судне находилось семь гондурасцев. Сам самолёт и холодильник с фальшивым препаратом сотрудники мексиканской таможни передали в распоряжение прокуратуры.

В РФПИ уличили американскую компанию в нарушении патента на "Спутник V"

В РФПИ уличили американскую компанию в нарушении патента на "Спутник V"

Ранее Лайф сообщал, что в Еврокомиссии назвали российскую вакцину "Спутник V" хорошим препаратом, после чего австрийский канцлер Себастьян Курц призвал власти Евросоюза как можно скорее одобрить применение вакцины и начать её поставки.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Мексике кандидата на пост главы муниципалитета расстреляли в автомобиле

20 марта, 22:16

Невостребованный гигант: почему советский самолёт-рекордсмен оказался никому не нужен

вчера в 21:40

В Европарламенте заявили о необходимости противостоять санкциям США против "Северного потока — 2"

сегодня в 05:51

Во ФСИН сообщили об удовлетворительном состоянии Навального

сегодня в 07:19

В Москве задержали одного из участников нападения на псковских десантников в 2000 году

сегодня в 07:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1