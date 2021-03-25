Экипаж самолёта с поддельным "Спутником V" в Мексике сбежал от властей
Ампулы с лекарством ранее передали в распоряжение местной прокуратуры.
Фото © Zuma / ТАСС
Задержанные в Мексике граждане Гондураса, которые на частном самолёте перевозили контрафактные образцы вакцины "Спутник V", смогли сбежать из-под надзора. Об этом сообщила местная Генпрокуратура.
"Миграционную службу попросили выдать иммиграционные уведомления пилоту и пассажирам, размещённым в отеле, однако те скрылись от наблюдения", — говорится в сообщении ведомства в "Твиттере".
Напомним, что частный самолёт Cessna задержали в аэропорту южного штата Кампече. На его борту нашли более тысячи ампул вещества, маркированного как российская вакцина против коронавируса "Спутник V". В воздушном судне находилось семь гондурасцев. Сам самолёт и холодильник с фальшивым препаратом сотрудники мексиканской таможни передали в распоряжение прокуратуры.
Ранее Лайф сообщал, что в Еврокомиссии назвали российскую вакцину "Спутник V" хорошим препаратом, после чего австрийский канцлер Себастьян Курц призвал власти Евросоюза как можно скорее одобрить применение вакцины и начать её поставки.
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