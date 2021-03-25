Экипаж самолёта с поддельным "Спутником V" в Мексике сбежал от властей

Задержанные в Мексике граждане Гондураса, которые на частном самолёте перевозили контрафактные образцы вакцины "Спутник V", смогли сбежать из-под надзора. Об этом сообщила местная Генпрокуратура.

"Миграционную службу попросили выдать иммиграционные уведомления пилоту и пассажирам, размещённым в отеле, однако те скрылись от наблюдения", — говорится в сообщении ведомства в "Твиттере" .

Напомним, что частный самолёт Cessna задержали в аэропорту южного штата Кампече. На его борту нашли более тысячи ампул вещества, маркированного как российская вакцина против коронавируса "Спутник V". В воздушном судне находилось семь гондурасцев. Сам самолёт и холодильник с фальшивым препаратом сотрудники мексиканской таможни передали в распоряжение прокуратуры.