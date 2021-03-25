Ещё один курорт открывается для россиян с сегодняшнего дня

Сейшельские острова с 25 марта открываются для иностранных туристов, в том числе россиян. Чтобы попасть на архипелаг, необходим отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Исключение сделают только для граждан ЮАР, где высок уровень распространения нового штамма.

ПЦР-тест должен быть сделан не ранее 72 часов до прилёта, при этом никакого карантина туристам не грозит, однако гостям всё же нужно будет носить маски, пользоваться санитайзерами и соблюдать социальную дистанцию.

"Мы надеемся, что открытие границ даст экономике долгожданный глоток воздуха. Надеемся также на оживление отраслей, связанных с туризмом. Люди по всему миру хотят отдыха, и Сейшелы рассматриваются как одна из возможностей", — заявил министр иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестр Радегонде.

А для тех, кто решит всё же отдохнуть на родине, стартовала программа туристического кешбэка: с 17 марта вновь открыта продажа туров по России, за которые государство вернёт 20% от стоимости. Приобрести поездки можно до 15 июня, а отправиться в путешествие — до 30 июня текущего года.

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