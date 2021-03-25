Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Ещё один курорт открывается для россиян с сегодняшнего дня

Туристам нужен будет только отрицательный тест на коронавирус.

25 марта 2021, 10:04
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Сейшельские острова с 25 марта открываются для иностранных туристов, в том числе россиян. Чтобы попасть на архипелаг, необходим отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Исключение сделают только для граждан ЮАР, где высок уровень распространения нового штамма.

ПЦР-тест должен быть сделан не ранее 72 часов до прилёта, при этом никакого карантина туристам не грозит, однако гостям всё же нужно будет носить маски, пользоваться санитайзерами и соблюдать социальную дистанцию.

Составлен список стран, куда могут поехать вакцинированные от ковида россияне

Составлен список стран, куда могут поехать вакцинированные от ковида россияне

"Мы надеемся, что открытие границ даст экономике долгожданный глоток воздуха. Надеемся также на оживление отраслей, связанных с туризмом. Люди по всему миру хотят отдыха, и Сейшелы рассматриваются как одна из возможностей", — заявил министр иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестр Радегонде.

А для тех, кто решит всё же отдохнуть на родине, стартовала программа туристического кешбэка: с 17 марта вновь открыта продажа туров по России, за которые государство вернёт 20% от стоимости. Приобрести поездки можно до 15 июня, а отправиться в путешествие — до 30 июня текущего года.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1