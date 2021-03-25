Посол России в США: У Москвы и Вашингтона нет времени на ссоры

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не в курсе, когда вновь приступит к своей работе в Вашингтоне. Решение будет принимать руководство, сообщил он журналистам после встречи с главой Комитета Государственной думы по международным делам Леонидом Слуцким.

"Я не знаю, как руководители определят. Это не я решаю, я же не в отпуск приехал. Меня пригласили, чтобы провести анализ, поговорить о будущем", — сказал он.

Говоря об обострившихся в последнее время двусторонних отношениях стран, Антонов подчеркнул, что у России и США нет времени на ссоры.

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