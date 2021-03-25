Посол России в США: У Москвы и Вашингтона нет времени на ссоры
Ранее дипломата вызвали в столицу РФ после громких заявлений американского президента Джо Байдена.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не в курсе, когда вновь приступит к своей работе в Вашингтоне. Решение будет принимать руководство, сообщил он журналистам после встречи с главой Комитета Государственной думы по международным делам Леонидом Слуцким.
"Я не знаю, как руководители определят. Это не я решаю, я же не в отпуск приехал. Меня пригласили, чтобы провести анализ, поговорить о будущем", — сказал он.
Говоря об обострившихся в последнее время двусторонних отношениях стран, Антонов подчеркнул, что у России и США нет времени на ссоры.
Как ранее сообщал Лайф, посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций после того, как президент США Джо Байден в интервью американскому телеканалу заявил, что Москва заплатит за "вмешательство" в президентские выборы, и при этом позволил себе оскорбительное выражение в адрес Владимира Путина, которое вызвало бурную реакцию в международном сообществе.
Выбор редакции
В Кремле оценили высказывание советника Шойгу о "ментальной войне" России и Запада
СМИ: МИД Турции вызвал посла России из-за обострения ситуации в Идлибе
В Кремле продемонстрировали заинтересованность Японии в диалоге по Курилам
Песков рассказал, есть ли у Путина побочные эффекты после вакцинации от коронавируса
В Кремле прокомментировали арест фармацевтического короля Шпигеля
Комментариев: 0