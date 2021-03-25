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Посол России в США: У Москвы и Вашингтона нет времени на ссоры

Ранее дипломата вызвали в столицу РФ после громких заявлений американского президента Джо Байдена.

25 марта 2021, 09:55
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не в курсе, когда вновь приступит к своей работе в Вашингтоне. Решение будет принимать руководство, сообщил он журналистам после встречи с главой Комитета Государственной думы по международным делам Леонидом Слуцким.

"Я не знаю, как руководители определят. Это не я решаю, я же не в отпуск приехал. Меня пригласили, чтобы провести анализ, поговорить о будущем", — сказал он.

Говоря об обострившихся в последнее время двусторонних отношениях стран, Антонов подчеркнул, что у России и США нет времени на ссоры.

Посол России в США заявил о необходимости проанализировать состояние отношений двух стран

Посол России в США заявил о необходимости проанализировать состояние отношений двух стран

Как ранее сообщал Лайф, посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций после того, как президент США Джо Байден в интервью американскому телеканалу заявил, что Москва заплатит за "вмешательство" в президентские выборы, и при этом позволил себе оскорбительное выражение в адрес Владимира Путина, которое вызвало бурную реакцию в международном сообществе.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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