"Тамбов" отстранил от тренировок двух игравших на ставках футболистов

Руководство "Тамбова" приняло решение отстранить от тренировок футболистов Дмитрия Германа и Александра Еркина, которые подозреваются в игре на ставках. Об этом РИА "Новости" рассказал спортивный директор клуба Павел Худяков.

По его словам, у клуба нет оснований, которые бы свидетельствовали о виновности игроков. "Тамбов" также продолжает верить в то, что Еркин и Герман не причастны к каким-либо манипуляциям.

"Тем не менее, чтобы оградить команду от негативного фона и всевозможных слухов, руководство клуба и тренерский штаб приняли совместное решение отстранить Дмитрия Германа и Александра Еркина от тренировок до конца разбирательства по данному вопросу", — подчеркнул Худяков.

Напомним, двух футболистов тамбовской команды подозревают в игре на ставках и уже вызывали в РФС. Речь может идти о матчах против "Сочи" и "Краснодара", в которых "Тамбов" уступил с общим счётом 0:9. По неподтверждённой информации, речь идёт о полузащитнике Дмитрие Германе и нападающем Александре Еркине.

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