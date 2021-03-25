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"Тамбов" отстранил от тренировок двух игравших на ставках футболистов

Ранее их вызвали в РФС для проведения проверки.

25 марта 2021, 09:49
<p>Дмитрий Герман (слева) и Александр Еркин (справа). Фото © Пресс-служба ФК "Тамбов"</p>

Дмитрий Герман (слева) и Александр Еркин (справа). Фото © Пресс-служба ФК "Тамбов"

Руководство "Тамбова" приняло решение отстранить от тренировок футболистов Дмитрия Германа и Александра Еркина, которые подозреваются в игре на ставках. Об этом РИА "Новости" рассказал спортивный директор клуба Павел Худяков.

По его словам, у клуба нет оснований, которые бы свидетельствовали о виновности игроков. "Тамбов" также продолжает верить в то, что Еркин и Герман не причастны к каким-либо манипуляциям.

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"Тем не менее, чтобы оградить команду от негативного фона и всевозможных слухов, руководство клуба и тренерский штаб приняли совместное решение отстранить Дмитрия Германа и Александра Еркина от тренировок до конца разбирательства по данному вопросу", — подчеркнул Худяков.

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Напомним, двух футболистов тамбовской команды подозревают в игре на ставках и уже вызывали в РФС. Речь может идти о матчах против "Сочи" и "Краснодара", в которых "Тамбов" уступил с общим счётом 0:9. По неподтверждённой информации, речь идёт о полузащитнике Дмитрие Германе и нападающем Александре Еркине.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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