Поветкин надеется не завершить карьеру после реванша с Уайтом
Уже в эту субботу весь мир увидит долгожданную схватку россиянина с его британским соперником.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Боксёр Александр Поветкин в интервью РИА "Новости" выразил надежду, что реванш против Диллиана Уайта не будет последним боем в его карьере.
"Трудно сказать. Я надеюсь, что нет", — подчеркнул Поветкин, отвечая на вопрос, может ли бой с Уайтом стать последним в его карьере.
Кроме того, российский боксёр рассказал о незначительных изменениях в подготовке к очередному поединку по сравнению с первым матчем против Уайта. В частности, большое внимание было уделено защите и положению рук, которое позволит Поветкину "входить на среднюю или ближнюю дистанцию с ударами, блоками или уклонами".
Напомним, Александр Поветкин выйдет на ринг против Диллиана Уайта 27 марта. Поединок состоится в Гибралтаре. Встречу в прямом эфире покажет телеканал "Рен-ТВ". Начало трансляции — в 23:59 (мск).
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