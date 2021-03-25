Поветкин надеется не завершить карьеру после реванша с Уайтом

Боксёр Александр Поветкин в интервью РИА "Новости" выразил надежду, что реванш против Диллиана Уайта не будет последним боем в его карьере.

"Трудно сказать. Я надеюсь, что нет", — подчеркнул Поветкин, отвечая на вопрос, может ли бой с Уайтом стать последним в его карьере.

Кроме того, российский боксёр рассказал о незначительных изменениях в подготовке к очередному поединку по сравнению с первым матчем против Уайта. В частности, большое внимание было уделено защите и положению рук, которое позволит Поветкину "входить на среднюю или ближнюю дистанцию с ударами, блоками или уклонами".

Напомним, Александр Поветкин выйдет на ринг против Диллиана Уайта 27 марта. Поединок состоится в Гибралтаре. Встречу в прямом эфире покажет телеканал "Рен-ТВ". Начало трансляции — в 23:59 (мск).

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