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"Желтуха": Фанаты "Спартака" в гневе из-за жёсткого репортажа "Матч ТВ" о Промесе

Также досталось комментатору Роману Нагучеву за неудачный пост.

25 марта 2021, 09:02

Фото © Олег Бухарев / ТАСС

История недовольства болельщиков "Спартака" началась с комментария журналиста "Матч ТВ" Романа Нагучева в "Твиттере", где он сравнил Романа Широкова с Квинси Промесом. На него сразу же посыпалось много критики, и комментатор пост поспешно удалил.

"Есть ещё одно. Широков дал в лицо судье — тварь, твоё место в тюрьме. Промес пырнул ножом человека: Квинси, с возвращением! Это, конечно же, разные вещи. Зачем я это написал..." говорится в комментарии Нагучева.

Позже на "Матч ТВ" вышел 15-минутный репортаж о возвращении Квинси Промеса в "Спартак", в котором вспомнили его драку на Ибице, случай с поножовщиной и другие неприятные истории из биографии голландца. Это и возмутило фанатов красно-белых.

Вот что написали пользователи Сети под этим роликом в YouTube, который, к слову, собрал больше дизлайков, чем лайков:

  • Стыд и позор за такую передачу! Огромнейший дизлайк!
  • Позорники "Матч ТВ", руки прочь от нашего братухи!
  • Ерунда какая-то, ничего общего с футболом. Парикмахеры, драки... Сказать нечего больше? Желтуха!
  • Такой бред, особенно когда какая-то горнолыжница рассказывает про детство Промеса.
  • "Матч ТВ", не трогайте Антоху, снимайте лучше видео про Дзюбу.
  • Позор! Поставили на себе клеймо, продажные журналисты.
  • Как человек, никак не относящийся к "Спартаку", скажу, что после данного видео стал уважать этот клуб и его болельщиков. Эта "помойка" не может позволять себе так поступать. Мы сильнее!

Написали гневные комментарии болельщики и журналистам "Матч ТВ" в соцсетях, включая того же Нагучева. Но он сообщил, что не имеет никакого отношения к этому репортажу.

Не остался в стороне и "Спартак". В твиттере команды с юмором отреагировали на сюжет, выкинув телевизор в мусорку.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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