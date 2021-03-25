"Желтуха": Фанаты "Спартака" в гневе из-за жёсткого репортажа "Матч ТВ" о Промесе
Также досталось комментатору Роману Нагучеву за неудачный пост.
Фото © Олег Бухарев / ТАСС
История недовольства болельщиков "Спартака" началась с комментария журналиста "Матч ТВ" Романа Нагучева в "Твиттере", где он сравнил Романа Широкова с Квинси Промесом. На него сразу же посыпалось много критики, и комментатор пост поспешно удалил.
"Есть ещё одно. Широков дал в лицо судье — тварь, твоё место в тюрьме. Промес пырнул ножом человека: Квинси, с возвращением! Это, конечно же, разные вещи. Зачем я это написал..." — говорится в комментарии Нагучева.
Позже на "Матч ТВ" вышел 15-минутный репортаж о возвращении Квинси Промеса в "Спартак", в котором вспомнили его драку на Ибице, случай с поножовщиной и другие неприятные истории из биографии голландца. Это и возмутило фанатов красно-белых.
Вот что написали пользователи Сети под этим роликом в YouTube, который, к слову, собрал больше дизлайков, чем лайков:
- Стыд и позор за такую передачу! Огромнейший дизлайк!
- Позорники "Матч ТВ", руки прочь от нашего братухи!
- Ерунда какая-то, ничего общего с футболом. Парикмахеры, драки... Сказать нечего больше? Желтуха!
- Такой бред, особенно когда какая-то горнолыжница рассказывает про детство Промеса.
- "Матч ТВ", не трогайте Антоху, снимайте лучше видео про Дзюбу.
- Позор! Поставили на себе клеймо, продажные журналисты.
- Как человек, никак не относящийся к "Спартаку", скажу, что после данного видео стал уважать этот клуб и его болельщиков. Эта "помойка" не может позволять себе так поступать. Мы сильнее!
Написали гневные комментарии болельщики и журналистам "Матч ТВ" в соцсетях, включая того же Нагучева. Но он сообщил, что не имеет никакого отношения к этому репортажу.
Чтобы не отвечать на весь ад, что приходит, напишу тут один твит и не удалю. Капсом.— Роман Нагучев (@NagutchevRoman) March 24, 2021
Я НИКАК НЕ УЧАСТВОВАЛ В СОЗДАНИИ ФИЛЬМА О ПРОМЕСЕ.
1. НИ ТЕКСТОМ
2. НИ ОЗВУЧКОЙ
3. НИ КОММЕНТАРИЕМ ЭКСПЕРТА
4. НИ СЦЕНАРИЕМ
ВООБЩЕ НИКАК
Спасибо.
Не остался в стороне и "Спартак". В твиттере команды с юмором отреагировали на сюжет, выкинув телевизор в мусорку.
Решили в перерыве чемпионата глянуть, что там в телевизоре.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 24, 2021
Больше телевизора у нас нет. pic.twitter.com/4LZ6hWNpf4
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