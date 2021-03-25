Дело Тимы Белорусских о незаконном обороте наркотиков направили в суд

Дело об обороте наркотиков, возбуждённое против музыканта Тимы Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) и его 25-летнего знакомого К., направлено в суд. Артист признал вину, сообщает прокуратура Республики Беларусь.

"В ходе личного обыска музыканта правоохранители нашли также особо опасное психотропное вещество — амфетамин массой 0,0375 грамма. Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объёме. Ранее избранные к Р. и К. меры пресечения — залог и заключение под стражу соответственно — прокурор, направивший дело в суд, оставил без изменения", — сообщается на сайте ведомства.