Дело Тимы Белорусских о незаконном обороте наркотиков направили в суд
Артист был отпущен под залог.
Тима Белорусских. Фото © Instagram / timabelorusskih
Дело об обороте наркотиков, возбуждённое против музыканта Тимы Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) и его 25-летнего знакомого К., направлено в суд. Артист признал вину, сообщает прокуратура Республики Беларусь.
"В ходе личного обыска музыканта правоохранители нашли также особо опасное психотропное вещество — амфетамин массой 0,0375 грамма. Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объёме. Ранее избранные к Р. и К. меры пресечения — залог и заключение под стражу соответственно — прокурор, направивший дело в суд, оставил без изменения", — сообщается на сайте ведомства.
Напомним, о задержании певца СМИ сообщили в конце января. Изначально появилась информация о том, что в квартире исполнителя нашли два килограмма гашиша. Также отмечалось, что подростковый кумир находится под домашним арестом. Позже сам Тима Белорусских опроверг эту информацию, однако его пиар-агент подтвердила, что новости о задержании — правда. В этот же день появилась фотография певца из милиции.
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