Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Дело Тимы Белорусских о незаконном обороте наркотиков направили в суд

Артист был отпущен под залог.

25 марта 2021, 09:49
<p>Тима Белорусских. Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/timabelorusskih" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> timabelorusskih</a></p>

Тима Белорусских. Фото © Instagram / timabelorusskih

Дело об обороте наркотиков, возбуждённое против музыканта Тимы Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) и его 25-летнего знакомого К., направлено в суд. Артист признал вину, сообщает прокуратура Республики Беларусь.

"В ходе личного обыска музыканта правоохранители нашли также особо опасное психотропное вещество — амфетамин массой 0,0375 грамма. Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объёме. Ранее избранные к Р. и К. меры пресечения — залог и заключение под стражу соответственно — прокурор, направивший дело в суд, оставил без изменения", — сообщается на сайте ведомства.

Тима Белорусских всё же попался с гашишем. Появилась "улика", которую ему не опровергнуть

Тима Белорусских всё же попался с гашишем. Появилась "улика", которую ему не опровергнуть

Напомним, о задержании певца СМИ сообщили в конце января. Изначально появилась информация о том, что в квартире исполнителя нашли два килограмма гашиша. Также отмечалось, что подростковый кумир находится под домашним арестом. Позже сам Тима Белорусских опроверг эту информацию, однако его пиар-агент подтвердила, что новости о задержании — правда. В этот же день появилась фотография певца из милиции.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Дело Тимы Белорусских о незаконном обороте наркотиков передали в прокуратуру

16 марта, 13:29

Белоруссия начала промышленное производство вакцины "Спутник V"

сегодня в 08:56

В Кремле оценили высказывание советника Шойгу о "ментальной войне" России и Запада

сегодня в 10:05

Песков рассказал, есть ли у Путина побочные эффекты после вакцинации от коронавируса

сегодня в 10:21
Life

В Кремле прокомментировали арест фармацевтического короля Шпигеля

сегодня в 10:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1