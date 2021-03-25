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Шойгу: Военные парады в честь 76-летия Победы пройдут в 28 городах

В них примет участие более 47 тысяч человек.

25 марта 2021, 09:36
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Торжества, посвящённые 76-летию Победы, пройдут в 377 городах и сёлах, а военные парады — в 28 городах. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

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"Помимо Москвы военные парады состоятся ещё в 27 городах страны. В них примут участие более 47 тысяч человек, порядка 1,6 тысячи единиц военной техники и более 200 воздушных судов", — отметил Шойгу.

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Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса парад в честь 75-летия Победы с 9 мая перенесли на 24 июня. Пешие колонны более чем из 13 тысяч военнослужащих промаршировали по главной площади страны в сопровождении военной техники и авиации. Наблюдали за этим президент России Владимир Путин, который открывал парад, лидеры десяти иностранных государств, а также десятки ветеранов Великой Отечественной войны.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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