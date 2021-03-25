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Лайф восстановил маршрут виновника смертельного ДТП в Москве, сбежавшего с места происшествия

До задержания он успел обсудить произошедшее со знакомыми.

25 марта 2021, 09:33
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Виновник смертельного ДТП на севере Москвы, в результате которого погибло два человека, после аварии сбежал в Подмосковье, но до задержания полицией возвращался в столицу. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал Хусен Сомон на допросе, сразу после происшествия он попросил очевидцев вызвать пострадавшим скорую, после чего поймал такси и уехал к другу в Зеленоград. На месте молодой человек понял, что в шоковом состоянии приехал не туда, и заказал ещё одну машину до Клина.

"Я был в шоковом состоянии": Виновник смертельной аварии с "мерседесом" рассказал, почему покинул место ДТП

"Я был в шоковом состоянии": Виновник смертельной аварии с "мерседесом" рассказал, почему покинул место ДТП

Там он встретился с приятелем, которому рассказал о случившемся. Парни подумали и решили, что проблему нужно обсудить ещё с несколькими людьми, которые находились в Москве. Вернувшись со встречи, друг Хусена предложил ему остаться на ночь у своего знакомого в Клину, где виновника аварии и задержали.

Напомним, ДТП со смертельным исходом произошло на севере Москвы вечером 23 марта. Водитель "мерседеса", который сбил двух женщин на тротуаре, с места аварии сбежал. Обе пострадавшие в результате ДТП скончались. Сперва под подозрение попал 23-летний собственник авто, однако позже оказалось, что машину он без переоформления продал своему знакомому, который и находился в момент аварии за рулём. Накануне его задержали.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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