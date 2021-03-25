Задержан один из нападавших на бойца MMA Мирзаева в 2016 году
Он отправлен под подписку о невыезде.
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В Москве спустя почти пять лет с момента нападения на известного бойца MMA Расула Мирзаева задержали одного из нападавших — уроженца Дагестана Магомеда М. Об этом Лайфу сообщил источник.
Полицейские задержали мужчину 1993 года рождения в доме на Варшавском шоссе. Он находился в федеральном розыске с 2017 года. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Напомним, что нападение произошло в 2016 году. Злоумышленники подстерегли Мирзаева около жилого дома, где напали на него с пневматическим пистолетом, произвели несколько выстрелов в лицо и избили битой. Боец смог отбиться от нападавших, однако попал в больницу. Там его посетил боец ММА бразилец Диего Брандао, а также олимпийский чемпион по волейболу Александр Волков.
Расул Мирзаев является чемпионом России по MMA в весе до 60 кг и чемпионом мира по боевому самбо. В 2011 году на бойца завели уголовное дело из-за смерти 19-летнего Ивана Агафонова. Мирзаев нанёс удар молодому человеку у входа в ночной клуб "Гараж". После этого Агафонов впал в кому, а через четыре дня скончался. В результате судебных разбирательств спортсмен провёл один год в СИЗО вместо первоначальных двух лет лишения свободы.
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