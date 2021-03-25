Белоруссия начала промышленное производство вакцины "Спутник V"
Объём выпуска составит до 500 тысяч доз препарата ежемесячно.
Фото © Telegram / minzdravbelarus
В Белоруссии на РУП "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
"Начался розлив первых промышленных серий вакцины "Спутник V" из полупродукта российской компании АО "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что все подготовительные процедуры выполнены. Генеральный директор РУП "Белмедпрепараты" Сергей Беляев рассказал, что данная вакцина может быть использована для проведения вакцинации населения начиная с последней декады апреля. Объём выпуска в дальнейшем составит до 500 тысяч доз препарата ежемесячно.
Напомним, Белоруссия начала вакцинацию "Спутником V" в конце декабря после того, как в страну прибыла первая крупная партия препарата.
Выбор редакции
Дело Тимы Белорусских о незаконном обороте наркотиков направили в суд
Песков рассказал, есть ли у Путина побочные эффекты после вакцинации от коронавируса
В России началось производство вакцины "Ковивак" от центра Чумакова
В Кремле прокомментировали арест фармацевтического короля Шпигеля
Песков о ракетных испытаниях КНДР: "Угрозы для России не представляют"
Комментариев: 0