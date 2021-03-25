Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Белоруссия начала промышленное производство вакцины "Спутник V"

Объём выпуска составит до 500 тысяч доз препарата ежемесячно.

25 марта 2021, 08:56
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/minzdravbelarus/2131" target="_blank" rel="noopener noreferrer">minzdravbelarus</a></p>

Фото © Telegram / minzdravbelarus

В Белоруссии на РУП "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

"Начался розлив первых промышленных серий вакцины "Спутник V" из полупродукта российской компании АО "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что все подготовительные процедуры выполнены. Генеральный директор РУП "Белмедпрепараты" Сергей Беляев рассказал, что данная вакцина может быть использована для проведения вакцинации населения начиная с последней декады апреля. Объём выпуска в дальнейшем составит до 500 тысяч доз препарата ежемесячно.

"Спутник V" стал самой узнаваемой вакциной в мире

"Спутник V" стал самой узнаваемой вакциной в мире

Напомним, Белоруссия начала вакцинацию "Спутником V" в конце декабря после того, как в страну прибыла первая крупная партия препарата.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1