Белоруссия начала промышленное производство вакцины "Спутник V"

В Белоруссии на РУП "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

"Начался розлив первых промышленных серий вакцины "Спутник V" из полупродукта российской компании АО "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что все подготовительные процедуры выполнены. Генеральный директор РУП "Белмедпрепараты" Сергей Беляев рассказал, что данная вакцина может быть использована для проведения вакцинации населения начиная с последней декады апреля. Объём выпуска в дальнейшем составит до 500 тысяч доз препарата ежемесячно.

Напомним, Белоруссия начала вакцинацию "Спутником V" в конце декабря после того, как в страну прибыла первая крупная партия препарата.

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