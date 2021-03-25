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Жонглировавший маленькой дочерью отец решил вернуть права на ребёнка и очистить свою репутацию

Мужчина до сих пор не может понять, что он сделал не так.

25 марта 2021, 08:41

Жонглировавший маленькой дочерью отец решил вернуть права на ребёнка и очистить свою репутацию. Видео © LIFE

Отец, у которого отобрали родительские права после того, как он жонглировал маленькой дочерью, в беседе с Лайфом заявил, что намерен вернуть ребёнка.

Игорь Кравцов отметил, что до сих пор не понимает, почему на него вылилось столько негатива.

"Я не собираюсь думать иначе. Есть огромное количество методик подходов и способов в воспитании, физическом взаимодействии. Я лично против укутываний, против пеленаний, против излишней безопасности в подходе к детям. Мне кажется, что необходимо какую-то грань, конечно, соблюдать, но всё-таки, знаете, у всех отношение, как будто дитё — это что-то хрупкое. Я лично считаю, что ребёнок — это что-то эластичное", — пояснил мужчина.

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Он назвал решение суда "жёстким", перечислив формулировки из приговора. По словам мужчины, это "потакание сиюсекундному общественному мнению". Экспертизы видео, как пояснил Кравцов, не было. Ребёнок оказался абсолютно здоров и "готов к полётам в космос", хотя туда он пока не отправится.

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После инцидента мужчина переехал в Белгород и устроился на работу, которая начнётся только через несколько недель. Его юрист же направится в Сочи в ближайшее время для содействия в возвращении родительских прав. Однако Кравцов отметил, что ему нужны деньги на оплату услуг адвоката. Поэтому Игорь объявил о сборе средств, заметив, что, будучи видеооператором, ему было трудно найти подходящее место в городе за "подходящие бабки", соизмеримые с московскими.

"Наша основная задача — бороться в информационном поле. Дальше мы планируем бороться и восстанавливать репутацию в глазах общества", — подчеркнул Кравцов.

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Напомним, что в прошлом году Кравцов пожонглировал маленьким ребёнком, держа его за одну ногу вниз головой, а его жена сняла "игру" на видео и поделилась им в соцсетях. Реакция оказалась не такой, как ожидали горе-родители. Правоохранители начали проверку и быстро разыскали супругов. Им пришлось объясняться в полиции. На них завели дело, а мужчину впоследствии приговорили к колонии за хранение наркотиков.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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