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Австрия выдала России экс-чиновника Минкульта Бориса Мазо

Его защита пыталась оспорить решение об экстрадиции "по медицинским причинам", однако запрос был отклонён.

25 марта 2021, 08:37

Чиновник Минкульта Борис Мазо.

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Австрия выдала России бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо, обвиняемого в хищении выделенных Эрмитажу сотен миллионов рублей. Об этом сообщила в четверг Генпрокуратура РФ.

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"Генеральной прокуратуре России удалось добиться принятия окончательного решения о выдаче в Россию Мазо. Сегодня в сопровождении спецконвоя он будет доставлен в Москву", — информирует пресс-служба ведомства.

Защита чиновника подавала прошение о возможности пересмотреть решение об экстрадиции "по медицинским причинам", однако запрос был отклонён.

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Напомним, Басманный суд Москвы в июне 2018 года заочно арестовал Бориса Мазо по делу о хищениях в Минкультуры. Тогда же Мазо был объявлен в международный розыск. А в начале ноября 2019 года мужчина был арестован в Австрии.

Весной 2020-го сообщалось, что ущерб по делу экс-замминистра культуры Григория Пирумова о хищении у Эрмитажа вырос вдвое — до 900 миллионов рублей.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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