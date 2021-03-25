Австрия выдала России экс-чиновника Минкульта Бориса Мазо
Его защита пыталась оспорить решение об экстрадиции "по медицинским причинам", однако запрос был отклонён.
Чиновник Минкульта Борис Мазо.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Австрия выдала России бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо, обвиняемого в хищении выделенных Эрмитажу сотен миллионов рублей. Об этом сообщила в четверг Генпрокуратура РФ.
"Генеральной прокуратуре России удалось добиться принятия окончательного решения о выдаче в Россию Мазо. Сегодня в сопровождении спецконвоя он будет доставлен в Москву", — информирует пресс-служба ведомства.
Защита чиновника подавала прошение о возможности пересмотреть решение об экстрадиции "по медицинским причинам", однако запрос был отклонён.
Напомним, Басманный суд Москвы в июне 2018 года заочно арестовал Бориса Мазо по делу о хищениях в Минкультуры. Тогда же Мазо был объявлен в международный розыск. А в начале ноября 2019 года мужчина был арестован в Австрии.
Весной 2020-го сообщалось, что ущерб по делу экс-замминистра культуры Григория Пирумова о хищении у Эрмитажа вырос вдвое — до 900 миллионов рублей.
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