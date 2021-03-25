"Меня до сих пор терзают сомнения": Тулеев не исключил, что причиной страшного пожара в "Зимней вишне" стал поджог
Он задался вопросом, почему пламя моментально охватило всё здание ТЦ и почему такой высокой была температура.
Фото © ТАСС / Данил Айкин
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев считает, что трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове могла произойти из-за поджога. При этом экс-глава региона признал, что доказательств такой версии у него нет.
"Меня до сих пор терзают сомнения. Почему пламя моментально охватило всё здание? Почему температура возгорания оказалась настолько высокой — 700 градусов? Моё личное мнение — это было похоже на поджог. Но, повторяю, это моё мнение. Доказательств этого у меня нет. Само здание этого торгового центра было словно специально выстроенная ловушка... Следственные органы дадут ответы", — написал Тулеев в Instagram.
Тулеев добавил, что в этой трагедии переплелась и общая, и личная боль — в пожаре погибла его 11-летняя племянница, которая пришла с одноклассниками в кино.
Напомним, страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В огне погибло 60 человек, из которых 37 — дети. После трагедии здание признали непригодным для эксплуатации и снесли. В суд направили уже третье уголовное дело о возгорании в торговом центре.
Выбор редакции
В центре Новокузнецка взорвалась и полностью выгорела заправка — видео
Дело совладельца сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" направят в суд
Патруль ДПС в Приморье сбил ребёнка, выехавшего на дорогу на самокате
ФАС назвала предельную цену на вакцину от коронавируса центра Чумакова
Оно вернулось: кто купил "Дом-2", решив возродить скандальную телестройку
Комментариев: 0