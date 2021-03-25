"Меня до сих пор терзают сомнения": Тулеев не исключил, что причиной страшного пожара в "Зимней вишне" стал поджог

Он задался вопросом, почему пламя моментально охватило всё здание ТЦ и почему такой высокой была температура.

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев считает, что трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове могла произойти из-за поджога. При этом экс-глава региона признал, что доказательств такой версии у него нет.

"Меня до сих пор терзают сомнения. Почему пламя моментально охватило всё здание? Почему температура возгорания оказалась настолько высокой — 700 градусов? Моё личное мнение — это было похоже на поджог. Но, повторяю, это моё мнение. Доказательств этого у меня нет. Само здание этого торгового центра было словно специально выстроенная ловушка... Следственные органы дадут ответы", — написал Тулеев в Instagram.

Тулеев добавил, что в этой трагедии переплелась и общая, и личная боль — в пожаре погибла его 11-летняя племянница, которая пришла с одноклассниками в кино.