"Меня до сих пор терзают сомнения": Тулеев не исключил, что причиной страшного пожара в "Зимней вишне" стал поджог

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев считает, что трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове могла произойти из-за поджога. При этом экс-глава региона признал, что доказательств такой версии у него нет.

"Меня до сих пор терзают сомнения. Почему пламя моментально охватило всё здание? Почему температура возгорания оказалась настолько высокой — 700 градусов? Моё личное мнение — это было похоже на поджог. Но, повторяю, это моё мнение. Доказательств этого у меня нет. Само здание этого торгового центра было словно специально выстроенная ловушка... Следственные органы дадут ответы", — написал Тулеев в Instagram.

Тулеев добавил, что в этой трагедии переплелась и общая, и личная боль — в пожаре погибла его 11-летняя племянница, которая пришла с одноклассниками в кино.

Напомним, страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В огне погибло 60 человек, из которых 37 — дети. После трагедии здание признали непригодным для эксплуатации и снесли. В суд направили уже третье уголовное дело о возгорании в торговом центре.

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