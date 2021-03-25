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Каждый шестой россиянин работал курьером в период самоизоляции

А каждый десятый планирует стать курьером.

25 марта 2021, 08:13
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Сервис доставки "Самокат" провёл опрос, приуроченный к годовщине выхода россиян на самоизоляцию. Согласно результатам исследования, каждый шестой россиянин работал курьером. При этом в окружении 38% опрошенных есть хотя бы один знакомый курьер. А почти каждый второй готов уйти в доставку, в случае если не удастся найти работу по профессии.

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Россияне отметили, что за последний год стали чаще пользоваться доставкой товаров и услугами курьеров. Обычно домой заказывают продукты питания, готовую еду и товары для дома. Самое важное качество в работе курьерской службы — скорость доставки: это определяющий фактор для 85% опрошенных. Другие важные критерии — стоимость доставки и бережное отношение к товарам.

Авторы
Виктория Александрова
Виктория Александрова

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