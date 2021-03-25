Каждый шестой россиянин работал курьером в период самоизоляции

Сервис доставки "Самокат" провёл опрос, приуроченный к годовщине выхода россиян на самоизоляцию. Согласно результатам исследования, каждый шестой россиянин работал курьером. При этом в окружении 38% опрошенных есть хотя бы один знакомый курьер. А почти каждый второй готов уйти в доставку, в случае если не удастся найти работу по профессии.