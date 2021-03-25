В России за сутки выявили 9,2 тысячи случаев коронавируса
Зафиксировано 393 летальных исхода.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
В России за сутки выявили 9221 случай коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
"За последние сутки в России выявлен 9221 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 12,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 10 881 человек", — говорится в сообщении.
Больше всего новых случаев в Москве (1787), Санкт-Петербурге (804) и Подмосковье (540).
Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 4 492 692 заболевших, 96 612 летальных исходов. Вылечился 4 109 281 человек.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что к осени в России снимут большую часть ковидных ограничений. Но главное условие такого развития событий — массовая вакцинация.
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