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В России за сутки выявили 9,2 тысячи случаев коронавируса

Зафиксировано 393 летальных исхода.

25 марта 2021, 08:16
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В России за сутки выявили 9221 случай коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

"За последние сутки в России выявлен 9221 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 12,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 10 881 человек", — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев в Москве (1787), Санкт-Петербурге (804) и Подмосковье (540).

Мурашко заявил, что в России эпидемия коронавируса немного отступила

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Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 4 492 692 заболевших, 96 612 летальных исходов. Вылечился 4 109 281 человек.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что к осени в России снимут большую часть ковидных ограничений. Но главное условие такого развития событий — массовая вакцинация.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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