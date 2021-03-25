Украина за сутки побила два рекорда по коронавирусу
С начала пандемии в стране заразилось почти 1,6 миллиона жителей.
Фото © ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka
За прошедшие сутки на Украине зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом — 16 669. Об этом сообщил глава Минздрава страны Максим Степанов.
"В частности, заболели 786 детей и 446 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 4838 человек", — написал министр в "Фейсбуке".
Умерло за сутки 362 пациента. Всего с начала пандемии заразилось 1 596 575 жителей Украины, а 31 135 человек скончалось.
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