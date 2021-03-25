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Названо число регионов, жителям которых недоступна сельская ипотека

Вместо них недвижимость в сёлах приобретают горожане.

25 марта 2021, 07:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Для жителей по меньшей мере 14 российских регионов программа льготной сельской ипотеки оказалась недоступна. Такие данные приводит Счётная палата РФ, которая проанализировала развитие сельских территорий страны.

"Как показал анализ, она оказалась недоступной для сельских жителей как минимум 14 регионов по причине их низкой платёжеспособности и высокой долговой нагрузки", — говорится в отчёте ведомства.

Стали известны лидеры среди регионов России по доступности ипотеки

Стали известны лидеры среди регионов России по доступности ипотеки

Оказалось, что доля работников агропромышленного комплекса в числе всех заёмщиков составила всего 4%. Ещё 12% составили сотрудники социальной сферы. При этом отмечается, что примерно половина заёмщиков проживает в городах.

А ранее Лайф рассказывал, что глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина допустила продление действия программы льготной ипотеки под 6,5% до конца года. Напомним, программа стала одной из мер поддержки правительством населения России в период пандемии коронавируса.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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