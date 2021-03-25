МВД подтвердило планы ужесточения наказания за повторную пьяную езду
Инициатива предполагает три года лишения свободы и штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.
Фото © ТАСС / Сорокин Донат
Министерство внутренних дел России подтвердило, что наказание за езду в пьяном виде могут ужесточить. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Речь идёт о статье 264.1 УК РФ о "нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию". Предположительно, может появиться вторая её часть, посвящённая тем, кто попался за вождение в состоянии опьянения при наличии аналогичной судимости. Она предполагает три года лишения свободы и штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.
Законопроект о данных мерах внесли в правительство в январе.
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