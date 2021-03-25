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Премьер Японии Суга заявил, что Токио продолжит вести переговоры с Россией по мирному договору

А глава МИД страны добавил, что Страна восходящего солнца консультируется с РФ по вопросам совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

25 марта 2021, 07:29
<p>Фото © ТАСС / EPA / Rodrigo Reyes Marin</p>

Фото © ТАСС / EPA / Rodrigo Reyes Marin

Япония планирует продолжать переговоры с Россией по мирному договору на основе советско-японской совместной декларации, принятой в 1956 году. Об этом заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

"Изменений в нашей позиции, касающейся продолжения двусторонних переговоров, нет", — сказал политик на заседании парламента.

По его словам, в ходе телефонного разговора с Москвой в сентябре прошлого года Япония подтвердила, что намерена следовать достигнутым в 2018 году в Сингапуре договорённостям об активизации переговоров на основе совместной декларации.

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В свою очередь глава МИД Японии Тосимицу Мотэги добавил, что Токио консультируется с Москвой по вопросам совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Спор РФ и Японии о принадлежности Южных Курил идёт с 1945 года, когда архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

Ранее японский политолог Акио Кавато призвал начать блокаду Южных Курил. Он заявил, что для решения "территориального вопроса" с Москвой Токио должен показать "готовность и способность" заблокировать несколько проливов между материковой Россией и Южными Курилами.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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