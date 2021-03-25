Мишустин: Мы прошли самый сложный период пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России. По его словам, самый сложный период пандемии уже пройден, однако распространение инфекции окончательно прекратится только после выработки коллективного иммунитета.

"Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Нам удалось избежать взрывного роста числа больных, снизить нагрузку на медицинские организации. Мы прошли самый сложный период, не останавливая полностью экономику и социальную жизнь", — заявил Мишустин, открывая расширенное заседание итоговой коллегии Роспотребнадзора.

Отметим, что за последние сутки в России выявлен 9221 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 12,7% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровел 10 881 человек. Зафиксировано 393 летальных исхода.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что к осени в России снимут большую часть ковидных ограничений. Но главное условие такого развития событий — массовая вакцинация.

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