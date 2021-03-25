Китай призвал Украину уважать интересы инвесторов после национализации авиапредприятия "Мотор Сич"
Бизнесмены из Поднебесной приобрели акции завода в августе 2019 года.
Фото © Мотор Сич
Необходимо соблюдать законные права и интересы китайских инвесторов. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя подписание президентом Украины Владимиром Зеленским указа о национализации завода "Мотор Сич".
"Мы видели соответствующее заявление. Мы призываем украинскую сторону защищать законные права и интересы китайских компаний и инвесторов и надлежащим образом разрешить соответствующие вопросы", — заявили в МИД КНР.
Напомним, в августе 2019 года СМИ сообщали, что Китай купил больше половины акций компании, которая разрабатывает, создаёт и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели и установки для промышленности. В марте стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил добиться возврата государству авиастроительного предприятия "Мотор Сич". 20 марта суд в Киеве арестовал 100% акций завода с последующей передачей государственному агентству АРМА.
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