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Китай призвал Украину уважать интересы инвесторов после национализации авиапредприятия "Мотор Сич"

Бизнесмены из Поднебесной приобрели акции завода в августе 2019 года.

25 марта 2021, 08:29
<p>Фото © <a href="http://www.motorsich.com/rus/press/photos/factory/#8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мотор Сич </a></p>

Фото © Мотор Сич

Необходимо соблюдать законные права и интересы китайских инвесторов. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя подписание президентом Украины Владимиром Зеленским указа о национализации завода "Мотор Сич".

"Мы видели соответствующее заявление. Мы призываем украинскую сторону защищать законные права и интересы китайских компаний и инвесторов и надлежащим образом разрешить соответствующие вопросы", — заявили в МИД КНР.

Зеленский подписал указ о национализации авиапредприятия "Мотор Сич"

Зеленский подписал указ о национализации авиапредприятия "Мотор Сич"

Напомним, в августе 2019 года СМИ сообщали, что Китай купил больше половины акций компании, которая разрабатывает, создаёт и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели и установки для промышленности. В марте стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил добиться возврата государству авиастроительного предприятия "Мотор Сич". 20 марта суд в Киеве арестовал 100% акций завода с последующей передачей государственному агентству АРМА.

Украинская оппозиция предупредила о последствиях ареста акций предприятия "Мотор Сич"

Украинская оппозиция предупредила о последствиях ареста акций предприятия "Мотор Сич"

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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