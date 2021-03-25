ФАС назвала предельную цену на вакцину от коронавируса центра Чумакова

ФАС согласовала с производителем вакцины от коронавируса "Ковивак" предельную цену на препарат. По данным ведомства, она составит 4330 рублей за одну упаковку.

"Федеральная антимонопольная служба... приняла решение согласовать предельные отпускные цены... на следующие лекарственные препараты: "Ковивак (вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная)"... в размере 4330,00 рублей", — говорится в сообщении.

Производство препарата началось в России 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки. Старт производству дал глава ведомства Валерий Фальков, который запустил упаковку первой партии ампул вакцины с маркировкой 0001.

Тем временем директор центра Чумакова сообщил, что третья фаза испытаний вакцины завершится в течение нескольких месяцев.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что вакцина от научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова "Ковивак" поступит в гражданский оборот в последние дни марта и станет второй российской вакциной, которую начнут массово использовать в стране.

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