Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Бессмертный полк" в 2021 году может пройти и очно, и онлайн

Практически готов к запуску проект виртуального шествия.

25 марта 2021, 08:52
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

"Бессмертный полк" в 2021 году готовится как в очном, так и в онлайн-формате, об этом рассказали организаторы. Центральный штаб движения, исполком, региональные отделения уже больше месяца готовятся к обоим вариантам развития событий, но окончательное решение примут с учётом эпидемиологической обстановки в мае.

"Позволит ли эпидемиологическая ситуация — мы не ясновидящие, мы сказать не можем, но мы готовимся к обоим форматам и готовимся в полную силу", цитирует РИА "Новости" руководителя исполкома общественного движения Артёма Хуторского.

Путин согласился с переносом шествия "Бессмертного полка" на 2021 год — видео

Путин согласился с переносом шествия "Бессмертного полка" на 2021 год — видео

Напомним, из-за пандемии коронавируса всероссийское шествие "Бессмертного полка" в 2020 году в привычном формате не проводилось, но была возможность почтить онлайн память воевавших родных. Также в прошлом году организаторы уже делились планами на 2021-й: шествие предлагали провести 9 Мая, если здоровью участников мероприятия ничего не будет угрожать.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1