"Бессмертный полк" в 2021 году может пройти и очно, и онлайн

"Бессмертный полк" в 2021 году готовится как в очном, так и в онлайн-формате, об этом рассказали организаторы. Центральный штаб движения, исполком, региональные отделения уже больше месяца готовятся к обоим вариантам развития событий, но окончательное решение примут с учётом эпидемиологической обстановки в мае.

"Позволит ли эпидемиологическая ситуация — мы не ясновидящие, мы сказать не можем, но мы готовимся к обоим форматам и готовимся в полную силу", — цитирует РИА "Новости" руководителя исполкома общественного движения Артёма Хуторского.

Напомним, из-за пандемии коронавируса всероссийское шествие "Бессмертного полка" в 2020 году в привычном формате не проводилось, но была возможность почтить онлайн память воевавших родных. Также в прошлом году организаторы уже делились планами на 2021-й: шествие предлагали провести 9 Мая, если здоровью участников мероприятия ничего не будет угрожать.

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