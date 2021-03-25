В Кемерове проходит панихида по погибшим в годовщину пожара в "Зимней вишне" — видео

В Кемерове сегодня вспоминают жертв страшного пожара в торговом центре "Зимняя вишня", который произошёл три года назад. Местные жители несут цветы к памятнику погибшим, а в часовне, которую построили в парке на месте трагедии, проходит панихида.

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"Такое забыть очень сложно. Народ как шёл, так и идёт. Со слезами, со скорбью. Народ помнит. Приезжают люди из других городов. Очень много приезжали из Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска. Люди несут цветы, стоят и плачут. Народ помнит, и народ скорбит о случившемся", — со слезами на глазах рассказала служительница часовни.