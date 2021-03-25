СБУ нагрянула с обысками в офис движения Медведчука "Украинский выбор"

Силовики СБУ и представители офиса генпрокурора проводят обыск в штаб-квартире общественной организации "Украинский выбор", которую ранее возглавлял оппозиционный политик Виктор Медведчук. Об этом сообщил в Telegram его соратник, украинский депутат Ренат Кузьмин.

По его словам, власть "развязала репрессии, пытается запугать всех инакомыслящих и выдавить из страны Медведчука".

"Почему именно его? Потому что именно Медведчук сегодня является последним бастионом на пути к полному захвату власти на Украине внешними, в том числе транснациональными управленцами. Борьба сторонников внешнего управления с Медведчуком — это борьба с независимостью и суверенитетом Украины, ничуть не меньше", — написал Ренат Кузьмин в Telegram.

Лайф уже рассказывал, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии назвали санкции против политика спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе россияне.

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