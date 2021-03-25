СБУ нагрянула с обысками в офис движения Медведчука "Украинский выбор"
По мнению его единомышленников, преследование политика "заказали" силы, желающие полностью перевести Украину под внешнее управление.
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
Фото © Kremlin.ru
Силовики СБУ и представители офиса генпрокурора проводят обыск в штаб-квартире общественной организации "Украинский выбор", которую ранее возглавлял оппозиционный политик Виктор Медведчук. Об этом сообщил в Telegram его соратник, украинский депутат Ренат Кузьмин.
По его словам, власть "развязала репрессии, пытается запугать всех инакомыслящих и выдавить из страны Медведчука".
"Почему именно его? Потому что именно Медведчук сегодня является последним бастионом на пути к полному захвату власти на Украине внешними, в том числе транснациональными управленцами. Борьба сторонников внешнего управления с Медведчуком — это борьба с независимостью и суверенитетом Украины, ничуть не меньше", — написал Ренат Кузьмин в Telegram.
Лайф уже рассказывал, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии назвали санкции против политика спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе россияне.
9 марта СБУ даже допросила Медведчука по делу о госизмене. В его политсиле назвали сам факт этого допроса политически мотивированной расправой.
Лента новостей
Выбор редакции
Китай призвал Украину уважать интересы инвесторов после национализации авиапредприятия "Мотор Сич"
Медведчук обжаловал указ Зеленского о санкциях против себя
В Кремле оценили высказывание советника Шойгу о "ментальной войне" России и Запада
Песков рассказал, есть ли у Путина побочные эффекты после вакцинации от коронавируса
В Кремле прокомментировали арест фармацевтического короля Шпигеля
Комментариев: 0