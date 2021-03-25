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СБУ нагрянула с обысками в офис движения Медведчука "Украинский выбор"

По мнению его единомышленников, преследование политика "заказали" силы, желающие полностью перевести Украину под внешнее управление.

25 марта 2021, 09:41
<p>Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. </p><p>Фото ©<a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/64165/photos/64598" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru </a></p>

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Фото © Kremlin.ru

Силовики СБУ и представители офиса генпрокурора проводят обыск в штаб-квартире общественной организации "Украинский выбор", которую ранее возглавлял оппозиционный политик Виктор Медведчук. Об этом сообщил в Telegram его соратник, украинский депутат Ренат Кузьмин.

По его словам, власть "развязала репрессии, пытается запугать всех инакомыслящих и выдавить из страны Медведчука".

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"Почему именно его? Потому что именно Медведчук сегодня является последним бастионом на пути к полному захвату власти на Украине внешними, в том числе транснациональными управленцами. Борьба сторонников внешнего управления с Медведчуком — это борьба с независимостью и суверенитетом Украины, ничуть не меньше", написал Ренат Кузьмин в Telegram.

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Лайф уже рассказывал, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии назвали санкции против политика спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе россияне.

9 марта СБУ даже допросила Медведчука по делу о госизмене. В его политсиле назвали сам факт этого допроса политически мотивированной расправой.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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