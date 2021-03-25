ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 марта 2021, 10:04

Насильник и убийца 11-летней школьницы в Удмуртии признал вину

Мужчину отправили под стражу.

Подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы в Удмуртии признал вину. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Мужчина признал свою вину в совершении преступления. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

"По нему тюрьма плачет": Лайф узнал о разгульной жизни предполагаемого насильника, расправившегося со школьницей в Удмуртии

Напомним, мужчину задержали 23 марта после того, как он изнасиловал и задушил 11-летнюю дочь своей любовницы. Лайф узнал подробности жестокой расправы: девочка сама открыла дверь убийце.

BannerImage

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Алексей Дёмин
  • Новости
  • Регионы
  • Криминал
  • Происшествия
  • Удмуртская Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar