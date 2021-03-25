Насильник и убийца 11-летней школьницы в Удмуртии признал вину

Подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы в Удмуртии признал вину. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Мужчина признал свою вину в совершении преступления. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.