Насильник и убийца 11-летней школьницы в Удмуртии признал вину
Мужчину отправили под стражу.
Подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы в Удмуртии признал вину. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
"Мужчина признал свою вину в совершении преступления. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
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Напомним, мужчину задержали 23 марта после того, как он изнасиловал и задушил 11-летнюю дочь своей любовницы. Лайф узнал подробности жестокой расправы: девочка сама открыла дверь убийце.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём