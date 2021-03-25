В Кремле оценили высказывание советника Шойгу о "ментальной войне" России и Запада

"Вы знаете, что в целом попытки такого чуть ли не насильственного демократизаторства с момента, наверное, крушения Советского Союза, они хорошо ощущались, мы их все наблюдали, мы их все помним. Они совершенствуются со временем, они осуществляются, эти попытки, с задействованием всё нового и нового технологического инструментария", — пояснил свою позицию Песков.