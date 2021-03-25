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В Кремле оценили высказывание советника Шойгу о "ментальной войне" России и Запада

По словам Пескова, попытки насильственного "демократизаторства" России ощущались с момента крушения СССР, и со временем они совершенствуются.

25 марта 2021, 10:05
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление советника министра обороны РФ Андрея Ильницкого о том, что Запад развязал против Москвы информационно-гибридную войну с целью уничтожить цивилизационные основы общества противника.

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По словам представителя Кремля, целенаправленная линия на сдерживание и подавление России имеет место быть: она "постоянна и заметна невооружённым взглядом".

"Вы знаете, что в целом попытки такого чуть ли не насильственного демократизаторства с момента, наверное, крушения Советского Союза, они хорошо ощущались, мы их все наблюдали, мы их все помним. Они совершенствуются со временем, они осуществляются, эти попытки, с задействованием всё нового и нового технологического инструментария", — пояснил свою позицию Песков.

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Напомним, в недавнем интервью президент США Джо Байден оскорбил российского лидера, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Владимир Путин в ответ предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с российским лидером.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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