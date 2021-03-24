Весенний локдаун: почему доллар взял реванш и что угрожает курсу рубля

Уже к пятнице курс доллара может поставить новый рекорд, а ближайшие три недели обещают быть очень трудными для рубля. Один за другим появляются всё новые и новые факторы, которые давят на курс российской валюты. Из-за этого рубль не оправдал оптимистичных прогнозов, а доллар и евро взяли реванш. Вместо ожидаемых минимумов они обновили максимумы. К каким рубежам устремился курс валют?

Локдаун, санкции и турецкий Центробанк. Почему рубль не смог укрепиться

С начала марта российская валюта уверенно укреплялась. К середине марта курс доллара опускался ниже 73 рублей, а евро — ниже 87. Многие экономисты считали, что это снижение станет трендом. Ожидалось и дальнейшее укрепление российской валюты, но тут ситуация на рынках стала меняться под действием неожиданных факторов. Буквально в считаные дни тренд сменился. На 25 марта Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 76,15 рубля, а евро — 90,05. Причём евро на этой неделе уже перешагивал отметку 91.

— На рубле закономерно отражаются колебания курсов других валют развивающихся стран. Это происходит за счёт сигналов для инвесторов. Как только одна из валют начинает слабеть, игроки рынка теряют интерес к риску и выводят из него свои активы. За счёт этого ослабевает и рубль. Сейчас сложилась следующая ситуация. Президент Турции Реджеп Эрдоган уволил главу местного Центробанка. После этого резко упал курс лиры. За ней последовали и другие валюты развивающихся стран. Снижение курса рубля было бы более плавным, если бы его поддерживала крепкая нефть, но котировки снижаются. Это происходит из-за опасения новых санкций и локдаунов из-за коронавируса в нескольких странах мира, — рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артём Тузов.

Валютный сигнал. О чём говорит падение рубля

Рубль в последние сессии находился под сильным давлением неопределённости с новыми американскими санкциями, которые ранее планировалось объявить на этой неделе. Из-за опасений, что будут приняты меры против российского госдолга, ОФЗ ускорили падение. Индекс гособлигаций RGBI несколько сессий подряд обновлял 12-месячный минимум.

— В основном это было вызвано распродажами гособлигаций нерезидентами, которые конвертировали вырученные рубли в доллары и евро. Все это оказывало давление на рубль. Кроме того, во вторник резко снизилась стоимость нефти. Да и в целом ситуация на мировых рынках остается нестабильной из-за третьей волны пандемии в ЕС и роста доходностей гособлигаций многих стран. Это также оказывает давление на ОФЗ и российскую валюту, — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Как отметил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин, рубль вновь продемонстрировал, что санкционные фобии никуда не делись и продолжают периодически оказывать серьёзное влияние на краткосрочную динамику курса. Особенно если на очередное обострение накладывается снижение цен на нефть, коррекция на глобальных рынках или обвал какой-нибудь другой валюты развивающихся рынков. В данном случае — турецкой лиры.

По словам Владимира Брагина, в нынешней ситуации можно также добавить начало цикла повышения ставки ЦБ. Это могло дополнительно отпугнуть иностранных инвесторов от ОФЗ. Впрочем, аналитик считает, что сейчас динамика курса рубля ничем не отличается от других подобных эпизодов. Такие резкие движения курса в ответ на санкционные риски в последние годы наблюдались уже не раз.

Краткосрочный прогноз курса доллара и евро

Нефтяные котировки снизились до 60–61 доллара за бочку сорта Brent, почти на 6%. Инвесторы высказывают опасения, что спрос на топливо будет восстанавливаться медленнее, чем предполагалось. На данный момент Артём Тузов берётся дать лишь краткосрочный прогноз по российской валюте: 74–76 в паре с долларом и 89–91 в паре с евро. Аналитик пояснил, что курс будет зависеть от новостной повестки. Рубль могут поддержать новые решения стран ОПЕК+, а также появление сведений об объёме коммерческих запасов нефти в США.

Как отметил Дмитрий Бабин, геополитические риски сейчас остаются ключевым фактором для рубля. Если новые санкции затронут отдельные секторы российской экономики, долговой рынок или крупные компании, то доллар может ускорить рост до 80 рублей и выше. Масштаб падения рубля, по словам аналитика, будет зависеть от потенциального ущерба новых антироссийских мер. Если же они, как и раньше, будут носить исключительно персональный характер или затрагивать небольшие компании, рубль способен вернуться к полугодовым вершинам. Это те значения, которые уже установились в середине марта — порядка 72 рублей за доллар. Естественно, что для такого укрепления необходимо, чтобы нефть марки Brent оставалась на уровне хотя бы не ниже 60 долларов за баррель.

Владимир Брагин считает, что с точки зрения фундаментальных оценок рубль остаётся сильной валютой. Причём по целому перечню показателей, начиная от хорошего (относительно других стран) состояния экономики и того, как она справлялась и справляется с последствиями коронакризиса, профицита по счёту текущих операций, консервативной бюджетной политики, низкого госдолга и больших валютных резервов. Что касается цен на нефть, то в условиях бюджетного правила они не особо влияют на курс. Тем не менее стоимость чёрного золота, даже несмотря на коррекцию, находится сейчас намного выше прогнозов конца прошлого года. Поэтому по прогнозу аналитика, как только очередное санкционное обострение пойдёт на спад, рубль снова начнёт укрепляться.

— Ближайшие три недели будут очень сложными для российской валюты. В этом коротком периоде целый комплекс негативных факторов будет концентрированно давить на курс рубля. Собственно начало этого давления мы уже наблюдаем. Российская валюта за последние несколько дней просела на 3–4%. Самое главное сейчас заключается в том, что падение курса рубля продолжится. К концу этой недели доллар США и евро могут подорожать ещё на 3–4% до 79–80 и 93,5–94,5 соответственно, — говорит старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

По мнению аналитика, к середине апреля курс российской валюты может обновить свои исторические минимумы. В определённые моменты он может достигать 84–89 рублей за доллар и 97–99 за евро. Поэтому первая половина апреля для рубля, вероятно, станет крайне негативной, а вот ближе к маю курс начнёт стабилизироваться и даже укрепляться, возвращаясь к более обоснованным фундаментальным значениям.

Негативные для рубля факторы на текущей неделе дополняют друг друга. Увольнение главы турецкого Центробанка стало для финансистов полной неожиданностью. К тому же появились устойчивые слухи о скором введении санкций США против российского госдолга или использования системы SWIFT. В результате негативные факторы неожиданно и быстро пришли на смену оптимизму февраля — марта. Также быстро они могут и уйти. Об этом говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

— В то же время, если указанные факторы не получат развития в течение ближайших дней, инвесторы могут посчитать, что их эмоциональное действие теперь уже заложено в цены активов. В таком случае вероятна приостановка ослабления рубля и даже его некоторое укрепление. Кроме того, на этой неделе проходит налоговый период продажи валюты экспортёрами, что предъявляет дополнительный спрос на рубли. К началу апреля вектор движения курса рубля должен определиться. Если действительно будут введены санкции, ограничивающие покупку российского госдолга или использование SWIFT, доллар способен подняться ещё выше — к 80 рублям. Если такие опасения не оправдаются, а вакцинация в Европе и деловая активность нормализуются, то рубль получит поддержку. К началу апреля наиболее вероятный диапазон курса поэтому достаточно широк — 73–78 рублей за доллар, —прогнозирует Марк Гойхман.

Долгосрочный прогноз курса рубля

Многие экономисты считают, что нынешнее падение рубля носит временный характер. Пока большинство краткосрочных прогнозов не в пользу российской валюты. Тем не менее это ещё не повод для паники, так как есть множество факторов, которые говорят в пользу её укрепления в дальнейшем.

— Возможно, российская валюта уже прекращает падать. По нашим оценкам, справедливый курс рубля к доллару при текущих ценах на нефть, уровне инфляции и процентных ставок в экономике составляет около 69–70. Мы считаем, что из-за сохраняющихся рисков в апреле рубль будет в диапазоне 73–76 к доллару и 87–92 к евро. Но далее в течение года вижу национальную валюту более крепкой — до 72–73 к доллару и 85–87 к евро. Это станет возможным при сильном восстановительном росте российской экономики и затухании пандемии. Начало цикла повышения ключевой ставки Центральным банком РФ также может оказать поддержку национальной валюте, — считает главный экономист ЕАБР и ЕФСР Евгений Винокуров.

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