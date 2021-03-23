Уравнение с двумя неизвестными: на сколько ещё подорожает бензин в ближайшее время

Темпы роста цен на бензин могут увеличиться. Этому способствуют сезонное повышение спроса и ослабление карантинных мер. Лайф разбирался, какие тренды сформировались на топливном рынке, как изменится система ценообразования и сколько будет стоить бензин на заправках?

От чего будут зависеть цены на бензин и дизель этой весной

Цены на бензин снова стали обсуждаемой темой с начала этого года. Топливо уверенно дорожает. Появились прогнозы, предрекающие повторение тревожного сценария 2018 года. Такие опасения в середине марта высказали в Счётной палате. Кстати, ценники на заправках три года назад взлетели на 9–15%.

Подобного развития событий не исключают и в Национальном топливном союзе. По оценкам организации, темпы подорожания бензина могут превысить инфляцию, а в худшем случае цены вырастут на 14% до конца года. Как решение проблемы обсуждались снижение акцизов на топливо, отмена демпфера и увеличение нормативов продаж на бирже.

— Вся система производства и реализации топлива от добычи нефти до переработки и реализации готовой продукции представляет собой весьма жёсткую вертикально интегрированную структуру. Соответственно, любые изменения в цепи хозяйственных связей неизбежно сказываются на розничной цене на бензин. Ключевую роль в формировании стоимости топлива для потребителя играет оптовая цена. По своей сути сложившаяся система нефтепереработки в нашей стране носит характер олигополии. Это предполагает ограниченную конкуренцию на рынке оптовых поставок топлива. В результате неизбежно возникает мощный драйвер роста цен. Сгладить негативное влияние инфляционных факторов на внутреннем рынке призван демпферный механизм, работа которого доказала свою эффективность, — рассказал преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Экономист отметил, что розничные цены на бензин в России одни из самых низких в Евразии. Однако, как всякий механизм, демпфер требует периодической настройки в соответствии с изменением внешних условий. Основа компенсационного механизма — индикативная цена. Это стоимость топлива в опте, которую устанавливает правительство. Как пояснил Анатолий Гожий, она была адекватна определённым экономическим реалиям, предполагающим стабильное развитие и предсказуемый уровень инфляции. Когда мировые цены растут, то наличие экспортной альтернативы становится определяющим фактором ценового давления на внутреннем топливном рынке.

— На стоимость бензина влияет рост нефтяных цен. Производителям выгоднее продавать дорогую нефть за границу, чем поставлять её на внутренний рынок. В итоге в стране сокращается предложение, а цены на сырьё подскакивают. Если нефть будет дорожать, то цены на бензин в России продолжат расти, — считает завкафедрой коммерции и торгового дела университета "Синергия" Галина Чернухина.

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Анатолий Гожий полагает, что демпфер выполняет поставленную перед ним задачу и механизм в целом работает эффективно. В противном случае внутренние цены уверенно устремились бы вверх вслед за мировыми.

По мнению экономиста, на сегодняшний день демпфер остаётся единственным эффективным методом регулирования внутренних цен на бензин, правда, требующим постоянной оперативной настройки.

Стоит ли опасаться повторения топливного кризиса 2018 года

Анатолий Гожий считает, что скачки цен вполне возможны. При этом механизм демпфера будет скорректирован. Соответственно, по результатам года заметного роста стоимости топлива быть не должно. Повышение будет в пределах инфляции.

— Впрочем, чтобы кардинально решить проблему, нужно фундаментально перестроить систему налогообложения отрасли. Налоговая нагрузка на нефтепереработку ограничивает инвестиционные возможности отрасли. К тому же исключается вероятность появления новых производителей, тем самым ограничивается конкуренция. В результате механизм чисто рыночного регулирования цен становится негибким, — пояснил Анатолий Гожий.

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Потребитель должен быть готов к дальнейшему росту стоимости бензина и дизеля. Так считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его мнению, рост в пределах 10–15% вполне возможен, так как налоговая нагрузка на производителей топлива в РФ достаточно высока. В цене одного литра бензина или солярки более 70% — это НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых, который в этом году увеличен), акцизы (которые также выросли), демпфер, НДС. Стоимость сырья — не более 10%, затраты на производство — около 8%, прибыль производителя и затраты АЗС — примерно по 6%.

— Поскольку растёт налоговая составляющая, повышаются и цены для конечного потребителя. Коррекция демпфера, которую Минэнерго готово предложить с 1 мая, коснётся только бензина и лишь частично затормозит рост цен на оптовом рынке (что сказывается и в рознице). Но кардинально ситуацию не изменит. Поэтому действительно нужен пересмотр и уровня акцизов, и всей механики демпфера, когда из-за роста мировых цен на нефтепродукты российским НПЗ выгоднее продавать продукцию на экспорт. При этом внутри России может образоваться дефицит, что реально способно привести к резкому росту цен на АЗС, — полагает Артём Деев.

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Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова считает, что формула демпфера скорректирована в верном направлении и новых редакций тут совсем не требуется. При этом весной на топливный рынок оказывает влияние спрос, так как идёт посевная, потребность в дизеле и бензине увеличивается. Потребители по мере ослабления карантинных мер тоже становятся несколько более активными в передвижениях. Это также влияет на параметры спроса и предложения — ценник плавно растёт. Такое стандартное повышение весной происходит регулярно. Плавно означает — на 1–1,5% в квартал.

— Особенных рисков для топливного рынка нет. Всё в рамках ожиданий, если только правительство не захочет "подтянуть" чуть больше средств через налоговые и акцизные механизмы. Тогда цены на топливо будут расти быстрее. В среднем по году бензин дорожает на 8–10%, в этом году прирост цен ожидается в таких же пределах, — полагает Анна Бодрова.

В последнее время производители топлива всё чаще предупреждают о грядущем подорожании бензина. При этом напоминают о ситуации взлёта цен в 2018 году и ссылаются на рост биржевых цен бензина в России в декабре-марте на 18,5%. Однако ситуация на внутреннем топливном рынке в реальности далека от опасностей 2018 года. Такое мнение высказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Он напомнил, что тогда цены на АЗС поднялись из-за роста мировых котировок нефти к 80 долларам за баррель, а механизмов рыночного воздействия на розничную стоимость бензина не было. Сейчас цена Brent даже после сильного увеличения не превысила 70 долларов, а в последние дни упала ниже 62. Дальнейший заметный и быстрый рост маловероятен. Кроме того, на бирже приобретается лишь около 10% бензина, поступающего в розницу. Это делают, как правило, независимые АЗС. Основная же масса заправок принадлежит крупным нефтяным компаниям, поставляющим в розницу на свои станции производимый ими же бензин.

— Но главное — даже не в этом. Именно как "урок" из топливного кризиса 2018 года появился и проявил эффективность на практике демпферный механизм, как раз и сглаживающий влияние сильных скачков удорожания или удешевления нефти на цену бензина. Причём недавно правительство поменяло этот механизм по просьбе и в пользу нефтяных компаний. Теперь он учитывает более высокую инфляцию. Сейчас демпфер предполагает индексацию внутренних оптовых цен на топливо на 5% — ближе к уровню реальной повысившейся инфляции. И именно от этих цен рассчитывается "демпферная" субсидия нефтяникам, которая становится выше, чем раньше. Фактически бюджет теперь за свой счёт в большей мере компенсирует нефтяникам их отказ от высоких розничных цен. Отменять сейчас демпферный механизм нет смысла, он гибок и неплохо выполняет свои функции, — считает Марк Гойхман.

В Минэнерго тоже высказали свою позицию по этому вопросу. Официально отказываться от демпферного механизма не планируется. Напомним, что с начала 2021 года мировая цена нефти поднялась с 16 до 62 долларов за баррель Brent, то есть в 3,9 раза. Биржевая оптовая цена бензина — на 18,3%. В то же время розничная цена на литр АИ-95 в среднем в России повысилась на 2,1% — с 48,2 до 49,3 рубля.

— Стоимость топлива — остросоциальный вопрос. Ему уделяется постоянное и пристальное внимание властей. Поэтому, имея действенные способы относительного регулирования цены на бензин, они могут не допустить резкого повышения в рознице. Вероятно, удорожание на АЗС будет ненамного опережать общую инфляцию и составит до 6–7% за год, — заключил Марк Гойхман.

Прогноз цен на бензин к 1 апреля

С 1 мая заработает новый демпферный механизм. При этом бензин плавно продолжает дорожать за счёт некоторой активизации спроса. Из-за этого в апреле топливо может прибавить в цене ещё 1,5–3%. Такой прогноз даёт Анна Бодрова. По оценкам аналитика, бензин продолжит дорожать до конца весны. Затем летом возможен спад. В среднем же по итогам года, считает аналитик, стоимость топлива вырастет не более чем на 7%.

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