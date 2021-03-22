Усилился контроль за переводами с карт: когда нужно платить налог и за что могут списать средства со счёта

В конце марта появилось сразу несколько новшеств, связанных с денежными переводами. Во-первых, налоговые органы теперь будут тщательнее отслеживать переводы с карты на карту. Таким образом, ужесточается контроль за серыми доходами. Во-вторых, обострилась проблема махинаций с переводами. Центробанк выступил с разъяснением, как избежать неприятностей и не попасться на удочку аферистов. Какие подводные камни появились при переводах с карты на карту, как избежать проблем с законом и не потерять доступ к деньгам?

Какие появились риски при переводе с карты на карту

Фото © Shutterstock

В марте многие банковские клиенты столкнулись с неожиданной ситуацией. Им на карту якобы ошибочно поступил денежный перевод. Человеку приходит поддельное СМС от банка. В сообщении говорится о зачислении на счёт денег. Почти сразу же звонит человек, говорит, что отправил деньги по ошибке, и просит вернуть. Схема имеет несколько вариаций. Аферисты могут сделать и реальный перевод. Затем они звонят жертве с просьбой вернуть деньги, а сами тем временем звонят в банк с просьбой отменить начисление. В результате аферист возвращает не только свои деньги, но и получает перевод от жертвы.

В Центробанке предупредили, что если поступает перевод от незнакомого человека, то ни в коем случае не стоит возвращать деньги самостоятельно. Иначе можно стать соучастником преступления. В том числе связанного с "отмыванием" денег. Если раздался звонок от злоумышленника, то стоит посоветовать ему вернуть деньги, но обратившись в банк. Тратить полученные таким образом деньги тоже нельзя. Это расценивается как правонарушение. Во всех спорных ситуациях лучше обратиться в банк.

— Полученные через ошибочный перевод деньги подлежат возврату как неосновательное обогащение тому же отправителю и на тот же счёт, с которого были отправлены. В таком случае достаточно явки в банк с просьбой оформить платёжное поручение на возврат денег, — рассказал член Адвокатской палаты Москвы Вячеслав Голенев.

Эти рекомендации становятся особенно актуальны с учётом того, что 17 марта налоговые органы получили расширенный доступ к банковской тайне. Теперь банки обязаны в течение трёх дней после запроса предоставлять им копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, заявлений и договоров на открытие счёта, а также карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

— ФНС больше заинтересована в переводах с карты на карту, которые человек стабильно получает из одного и того же источника. Также могут заинтересовать ситуации, когда приходит одна и та же сумма, но из разных источников. Это косвенно доказывает то, что человек, на чей счёт поступают деньги, оказывает различного рода услуги или продаёт какой-либо товар. И за это, безусловно, нужно платить налоги, — рассказал управляющий партнёр юридической компании Nominor Раис Хусяинов.

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Таким образом, уже сейчас в поле зрения налоговой попадают мастера-строители, которые получают переводы за работу, парикмахеры и стилисты, работающие на дому, репетиторы, люди, сдающие квартиру. Если они не делают отчислений в ФНС, то вычислить уклонистов можно будет достаточно легко.

— Для начала ФНС определит круг лиц, которые получают незарегистрированный доход, а затем определит тех, кто переводит им деньги на карту. Будут собирать доказательную базу: отслеживать их имущество, имущество семьи и собирать нужную информацию. Будут давить не только на того, кто получает и не платит налоги, но и на тех, кто эти средства отправляет, — пояснил Раис Хусяинов.

В некоторых случаях клиент может столкнуться с неожиданным списанием со счёта. Об этом предупреждает управляющий партнёр юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. По его словам, контролируют сейчас и наличные, и безналичные расчёты. В некоторых случаях есть риск, что деньги спишут со счёта автоматически. Если списание будет ошибочным, то владельцу счёта придётся доказывать свою правоту.

— Вместе с тем обычные единичные переводы между физическими лицами налогами облагаться не будут. Все переводы в полном объёме отслеживаются банками. Однако отныне налоговая имеет возможность без каких-либо оснований эти документы получить в банке, — пояснил Алексей Гавришев.

За что стоит беспокоиться отправителям денег, а за что — получателям

Конечно, далеко не все поступления денег на карту в дальнейшем будут облагаться налогом. Например, не нужно платить НДФЛ после получения подарка от близкого родственника. На этот момент обращает внимание Вячеслав Голенев.

— Платежи таксистам — это тоже вопрос самого таксиста, таксопарка или агрегатора, а не пассажира-потребителя. Отдельная тема — это сделки с недвижимостью. Особенно если речь идёт о продаже квартир по заведомо заниженной цене. А также если сделка проходит без нотариуса, риелтора и банка. К договорам по ППФ (простой письменной форме) значительно более высокое внимание у Росреестра. По ним совершается большинство махинаций с недвижимостью. Кроме того, Росреестр не лишён возможности запросить подтверждение или документальное описание условий платежа (расписка, платёжка), — рассказал Вячеслав Голенев.

По его словам, на первый взгляд ничего серьёзного. Но обычно какие-то некрасивые истории происходят года через полтора, как раз когда наступает период платить налоги. НДФЛ по сделке считается от суммы не менее чем 70% от кадастровой. Например, сделка на 1 млн рублей, кадастровая стоимость объекта 10 млн рублей, НДФЛ нужно заплатить с вмененной налоговой базы в 7 млн рублей, а не с 1 млн.

К тому же ФНС очень хорошо взаимодействует с Росреестром. Все данные по сделке автоматизированно предоставляются в налоговую, в связи с чем вряд ли скрытые дорогие покупки для покупателя пройдут даром, считает юрист. Сэкономить на налогах не получится.

Юристы предупреждают о возможных проблемах и у тех, кто получает зарплату в конвертах. Принято считать, что вся ответственность за неуплату налогов лежит на работодателе. Понимают свои риски и мастера, которые берут деньги с клиентов без договора, а также те, кто нелегально сдаёт квартиры. Обычные наёмные сотрудники, как правило, считают, что ничем не рискуют. Тем не менее с правовой точки зрения они тоже действуют вне закона.

— Для работника — физического лица тоже предусмотрено наказание за неуплату налогов. Причём от штрафа до уголовной ответственности. Если работодатель не удержал НДФЛ, то сотрудник обязан самостоятельно в срок до 30 апреля следующего года задекларировать доход в инспекции по месту жительства. Заплатить налог он должен будет до 15 июля, — говорит старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

По её словам, за неподачу декларации сотруднику грозит штраф, а за уклонение от уплаты налогов — уголовная ответственность. Она наступает, если сумма неуплаченного налога в пределах трёх финансовых лет подряд составляет 2 700 000 рублей и более. Причём помимо обязательства уплатить налог должника ждёт штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей. Есть и альтернативное наказание — штраф в размере его заработной платы за 1–2 года, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года. Если сумма больше 13 500 000 рублей, то наказание будет ещё строже. Если сумма меньше, должника ждёт административная ответственность. Она предполагает штраф в размере 5% от неуплаченного налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% от общей суммы и не менее 1000 рублей. Кроме того, есть штраф в размере 20% от неуплаченной в бюджет суммы налога. Если удастся доказать, что должник не платил умышленно, то в размере 40%.

— Впрочем, как на практике будут наказывать должников, если заметят превышение расходов над доходами, пока не понятно. Скорее всего, будут начинать с тех, у кого превышения существенные. Им потребуется дать пояснения. Пока можно дать только несколько рекомендаций. Если зарплата серая, то договариваться с работодателем, чтобы её обелили. Если расходы превышают доходы по другим причинам, то нужно собирать документы, которые подтвердят законность происхождения средств, — говорит Полина Гусятникова.

Юристы предупреждают, что очень аккуратно нужно относиться и к сделкам с наличными. Контроль за переводами ещё не означает, что можно спокойно расплачиваться бумажными деньгами. С этого года контроль усилился и в этой сфере. Об этом говорит ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон".

— Основанием для запроса дополнительных сведений от банка могут стать подозрительные операции более чем на 600 тысяч рублей. Именно такой порог установил ЦБ в виде своеобразного "водораздела" проверки законности перевода. Если операции на сумму 600 тысяч рублей и более проходят регулярно, то это может спровоцировать повышенное внимание со стороны ФНС, — пояснил Павел Уткин.

Авторы