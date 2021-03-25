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Глава Visa в России предрёк исчезновение пластиковых банковских карт через 10 лет

На замену им придут мобильные телефоны, считает он.

25 марта 2021, 10:45

Фото © Pixabay

Пластиковые банковские карты могут исчезнуть уже через десять лет. Такое мнение выразил руководитель российского отделения международной платёжной системы Visa Михаил Бернер. По его словам, всё чаще карточки заменяются их электронными аналогами, хранящимися в смартфоне.

"Пластик" уже сейчас играет значительно меньшую роль, чем он играл раньше. Мы видим, что в некоторых крупных банках уже до 30% новых клиентов не получают пластиковую карту: карта находится только в телефоне", — отметил Бернер на ежегодном форуме финансовых инноваций в Москве.

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По его словам, пластиковые карты будут актуальны до тех пор, пока в странах не уживётся система бесконтактной оплаты NFC. Одним из лидирующих государств в этом вопросе является как раз Россия.

Ранее Лайф рассказывал, что в скором времени к системе бесконтактных платежей Apple Pay можно будет привязать карты национальной системы оплаты "Мир".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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