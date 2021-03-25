"Больше такого никогда не будет": Екатеринбуржец извинился за мастурбацию перед школьницей в трамвае — видео
Он заверил полицию, что ни к кому не приставал.
Мужчина, показавший половые органы школьнице, раскаялся в содеянном. Видео © Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
Житель Екатеринбурга, которого поймали при самоудовлетворении на глазах у школьницы, объяснил причины своего поступка. Он заявил, что раскаивается и извиняется перед всеми, кто мог это видеть. Также на допросе в полиции мужчина пообещал, что такого больше не повторится, и уточнил, что был трезв.
Инцидент случился 16 января этого года. Школьница ехала в трамвае от остановки "Площадь 1905 года". Она рассказала, что мужчина встал в паре метров от неё. Девочка увидела, как он достаёт половой орган.
"Мастурбировал в общественном транспорте. Около 20 раз в парке. Не приставал, и ничего такого не было. Прошу прощения, кто это видел. Больше такого не будет никогда", — сказал он.
А ранее Лайф писал, что журналист мастурбировал в Zoom во время рабочего звонка и попался. Он опустил камеру и думал, что она отключена, в это время начал мастурбировать. Затем он отключился и сразу же вернулся на онлайн-конференцию, не подозревая, что его коллеги увидели лишнее.
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