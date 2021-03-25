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В Кремле прокомментировали арест фармацевтического короля Шпигеля

При этом там воздержались от комментариев относительно недавнего интервью миллиардера.

25 марта 2021, 10:16

В Кремле прокомментировали арест главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

"Каждый случай, который касается ограничения свободы того или иного гражданина, непростой. Повторю: признать человека виновным может только суд. В данном случае есть решение суда о задержании, он будет находиться в СИЗО. Действительно, мы ознакомились с сообщениями, что у Шпигеля плохое состояние здоровья и наверняка соответствующие медслужбы, которые имеются в СИЗО, будут это учитывать", — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фармацевтический след: где ещё миллиардер Шпигель заработал на госзаказе и ковиде

Фармацевтический след: где ещё миллиардер Шпигель заработал на госзаказе и ковиде

При этом представитель Кремля воздержался от комментариев относительно недавнего интервью Шпигеля "Коммерсанту", в котором он заявил, что дело против него — это попытка отобрать бизнес.

Фармацевтического короля Шпигеля арестовали на два месяца

Фармацевтического короля Шпигеля арестовали на два месяца

Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Все шестеро фигурантов дела отправлены в СИЗО, однако Шпигелю на суде стало плохо, и его госпитализировали. Решение об аресте ему вынесли только со второго раза.


СМИ: Белозерцев помог "Биотеку" получить госконтракты на 550 млн

СМИ: Белозерцев помог "Биотеку" получить госконтракты на 550 млн

В ОНК Москвы опровергли слух о переводе фармацевтического короля Шпигеля в тюремную больницу

В ОНК Москвы опровергли слух о переводе фармацевтического короля Шпигеля в тюремную больницу

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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