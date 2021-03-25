В Кремле прокомментировали арест фармацевтического короля Шпигеля

"Каждый случай, который касается ограничения свободы того или иного гражданина, непростой. Повторю: признать человека виновным может только суд. В данном случае есть решение суда о задержании, он будет находиться в СИЗО. Действительно, мы ознакомились с сообщениями, что у Шпигеля плохое состояние здоровья и наверняка соответствующие медслужбы, которые имеются в СИЗО, будут это учитывать", — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.