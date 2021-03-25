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В Кремле заявили, что Россия заинтересована в диалоге с Японией по Курилам

Дмитрий Песков напомнил, что главы РФ и Японии многократно общались за последние три-четыре года.

25 марта 2021, 10:28

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на заявление премьера Японии Ёсихидэ Суга о том, что Токио намерен решить проблему Курильских островов через диалог с РФ. В Москве видят возможность для этого.

"Мы заинтересованы в диалоге с Японией, мы заинтересованы, чтобы беречь и развивать ту диалоговую инфраструктуру, которая была налажена за последние несколько лет", — сказал он в беседе с журналистами.

Песков напомнил, что руководители РФ и Японии многократно общались за последние три-четыре года.

Кремль — про публикации о том, что Россия может отдать Курилы: не читайте эти СМИ

Кремль — про публикации о том, что Россия может отдать Курилы: не читайте эти СМИ

Напомним, спор РФ и Японии о принадлежности Южных Курил идёт с 1945 года, когда архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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