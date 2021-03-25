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Песков о ракетных испытаниях КНДР: "Угрозы для России не представляют"

25 марта 2021, 10:12

Ракетные испытания Северной Кореи не представляют угрозы для России, однако российская сторона внимательно наблюдает за ними. Об этом в ходе беседы с журналистами в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти испытания угрозы для России не представляют, но мы, безусловно, самым внимательным образом наблюдаем за этими испытаниями", — проинформировал представитель Кремля.

Отметим, что по данным Южной Кореи и Японии, за последние дни Северная Корея провела два ракетных испытания: в воскресенье прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а в четверг – двух баллистических ракет в сторону Японского моря.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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