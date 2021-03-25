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Песков оценил возможность снятия коронавирусных ограничений в Москве к 9 Мая

Представитель Кремля отметил, что в нынешних условиях загадывать что-либо сложно.

25 марта 2021, 10:12
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в Москве могут снять ограничения на проведение массовых мероприятий к 9 Мая, когда запланировано шествие Бессмертного полка, в котором может принять участие президент России Владимир Путин.

"Пока преждевременно говорить. Мы пока не знаем, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка. Будем надеяться, что динамика развития эпидситуации позволит, чтобы какие-то дополнительные меры могли быть сняты в различных городах, в том числе в Москве", — сказал Песков журналистам.

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При этом представитель Кремля добавил, что мы сейчас живём в такое время и в таких условиях, что загадывать на полтора месяца — дело неблагодарное.

Ранее организаторы "Бессмертного полка" рассказали, что в этом году мероприятие пройдёт как очно, так и онлайн.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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