Песков рассказал, есть ли у Путина побочные эффекты после вакцинации от коронавируса
Также он отметил, что не в курсе насчёт продвижения "Эпиваккороны" на международном рынке.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
У президента России Владимира Путина нет каких-либо побочных эффектов после вакцинации от коронавируса. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"У президента никаких побочных эффектов не наблюдается. Чувствует себя хорошо, переносит вакцину хорошо", — сообщил пресс-секретарь.
Также Песков ответил на вопрос, планирует ли Россия продвигать вакцину "Эпиваккорона" на внешнем рынке.
"Не могу ответить. Не располагаю [такой] информацией. Зависит же ещё от производственных мощностей, лучше к производителям обращаться [по этому вопросу]", — пояснил представитель Кремля.
Напомним, Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции 23 марта. Какому именно препарату глава государства отдал своё предпочтение, в Кремле не уточнили, однако добавили, что через несколько недель президента ждёт второй компонент вакцины.
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