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Песков рассказал, есть ли у Путина побочные эффекты после вакцинации от коронавируса

Также он отметил, что не в курсе насчёт продвижения "Эпиваккороны" на международном рынке.

25 марта 2021, 10:21
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

У президента России Владимира Путина нет каких-либо побочных эффектов после вакцинации от коронавируса. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"У президента никаких побочных эффектов не наблюдается. Чувствует себя хорошо, переносит вакцину хорошо", — сообщил пресс-секретарь.

Также Песков ответил на вопрос, планирует ли Россия продвигать вакцину "Эпиваккорона" на внешнем рынке.

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"Не могу ответить. Не располагаю [такой] информацией. Зависит же ещё от производственных мощностей, лучше к производителям обращаться [по этому вопросу]", — пояснил представитель Кремля.

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Прививка для президента: какие вакцины используют главы государств

Напомним, Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции 23 марта. Какому именно препарату глава государства отдал своё предпочтение, в Кремле не уточнили, однако добавили, что через несколько недель президента ждёт второй компонент вакцины.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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