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МЭР решило продлить "заморозку" цен на сахар и масло

Всему виной риск острого скачка цен на эти группы товаров.

25 марта 2021, 12:53

Фото © Pixabay

Правительство продлевает действие соглашений по стабилизации цен на сахар и масло из-за риска их резкого роста. Об этом заявил журналистам в четверг министр экономического развития Максим Решетников.

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Цены на сахар, яйца и подсолнечное масло за неделю ускорили рост

"На прошлой неделе мы с вами говорили о том, что мы наблюдаем риски, связанные с ростом мировых цен на продовольствие. Мы изначально понимали, что решение будем принимать в конце марта и риски существуют. К сожалению, часть этих рисков реализовалась", — пояснил он.

По словам Решетникова, правительство решило обсудить с предпринимателями не только продление заморозки цен, но и предпринять дополнительные меры поддержки их бизнеса. Он заверил, что доходность у производителей масла и сахара будет обеспечена.

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"Принято решение не только о продлении соглашений, но и о дотировании, по сути, производителей сахара при поставках сахара в розничные сети. И размер этой субсидии определён в пять рублей в расчёте на килограмм — то, что Минсельхоз сейчас предлагает. И, по оценкам Минсельхоза, этого достаточно для того, чтобы обеспечить рентабельность производителям сахара и рентабельность посевов сахарной свёклы",  отметил Решетников.

Ранее Лайф сообщал, что цены на сахарный песок, подсолнечное масло и яйца в России действительно ускорили рост, а вот курица с 16 по 22 марта стала дорожать несколько медленнее.

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Напомним, в декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин потребовал решить вопрос с ростом цен на продукты. Он заявил, что повышение стоимости некоторых товаров никак не связано с пандемией коронавируса, после чего премьер Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен. Позднее правительство представило план по снижению цен на продукты.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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