МЭР решило продлить "заморозку" цен на сахар и масло

Правительство продлевает действие соглашений по стабилизации цен на сахар и масло из-за риска их резкого роста. Об этом заявил журналистам в четверг министр экономического развития Максим Решетников.

"На прошлой неделе мы с вами говорили о том, что мы наблюдаем риски, связанные с ростом мировых цен на продовольствие. Мы изначально понимали, что решение будем принимать в конце марта и риски существуют. К сожалению, часть этих рисков реализовалась", — пояснил он.

По словам Решетникова, правительство решило обсудить с предпринимателями не только продление заморозки цен, но и предпринять дополнительные меры поддержки их бизнеса. Он заверил, что доходность у производителей масла и сахара будет обеспечена.

"Принято решение не только о продлении соглашений, но и о дотировании, по сути, производителей сахара при поставках сахара в розничные сети. И размер этой субсидии определён в пять рублей в расчёте на килограмм — то, что Минсельхоз сейчас предлагает. И, по оценкам Минсельхоза, этого достаточно для того, чтобы обеспечить рентабельность производителям сахара и рентабельность посевов сахарной свёклы", — отметил Решетников.

Ранее Лайф сообщал, что цены на сахарный песок, подсолнечное масло и яйца в России действительно ускорили рост, а вот курица с 16 по 22 марта стала дорожать несколько медленнее.

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