Объятая пламенем "газель" прокатилась по улицам Москвы — видео
Пожарные оперативно справились с огнём.
В Москве загорелась движущаяся "газель". Видео © LIFE
По набережной около "Москвы-Сити" прокатилась объятая пламенем "газель". Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Лайфа.
Инцидент произошёл в районе 28-го дома по Киевской улице. Пожарным удалось потушить автомобиль. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Никто не пострадал.
А недавно в Казани подожгли опорный пункт полиции на окраине посёлка Дербышки. Дерзкий мужчина с канистрой зашёл в помещение в разгар рабочего дня, облил пол в тамбуре бензином и поджёг. Вскоре его задержали.
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