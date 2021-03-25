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Объятая пламенем "газель" прокатилась по улицам Москвы — видео

Пожарные оперативно справились с огнём.

25 марта 2021, 12:51

В Москве загорелась движущаяся "газель". Видео © LIFE

По набережной около "Москвы-Сити" прокатилась объятая пламенем "газель". Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Лайфа.

Инцидент произошёл в районе 28-го дома по Киевской улице. Пожарным удалось потушить автомобиль. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Никто не пострадал.

Пожар в Сургуте, где один человек погиб и восемь пострадали, произошёл из-за поджога

Пожар в Сургуте, где один человек погиб и восемь пострадали, произошёл из-за поджога

А недавно в Казани подожгли опорный пункт полиции на окраине посёлка Дербышки. Дерзкий мужчина с канистрой зашёл в помещение в разгар рабочего дня, облил пол в тамбуре бензином и поджёг. Вскоре его задержали.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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