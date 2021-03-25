Путин процитировал Льва Толстого и объяснил, в чём сила человечества

Путин процитировал Толстого и Гёте, говоря о важности культуры и искусства. Видео © Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин проводит сегодня видеоконференцию с лауреатами премий в области культуры, литературы и искусства. В ходе мероприятия глава государства процитировал писателей Иоганна Гёте и Льва Толстого.

"Гёте сказал как-то: "Хотя мир в целом движется вперёд, молодёжи приходится каждый раз начинать сначала". Это во многом справедливо. Но приведу и слова русского классика Льва Толстого, который адресовал молодым такой наказ: "Бери готовое и иди дальше. В этом сила человечества". И это также справедливо", — сказал Путин.

Президент отметил большую значимость искусства и культуры в современном обществе, поскольку именно через них молодёжь может узнать о достижениях своих предшественников. Путин также добавил, что новаторство — это не отрицание прошлого, а его развитие.

Кроме того, как сообщал Лайф, сегодня Владимир Путин посетит новое здание Детского музыкального театра юного актёра, что станет его первым появлением на публике после вакцинации от коронавируса, которая состоялась несколько дней назад.

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