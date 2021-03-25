Американец захватил пустой пассажирский самолёт в Мавритании
Какие требования выдвигал захватчик, неизвестно.
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В Исламской Республике Мавритания мужчина захватил пассажирский самолёт. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Инцидент произошёл в международном аэропорту Нуакшота — столицы республики. Отмечается, что во время захвата пассажиров в лайнере не было. Какие требования выдвигал захватчик, неизвестно, однако сообщается, что он угрожал взорвать судно. Местным силовикам удалось задержать злоумышленника. Им оказался гражданин США.
А ранее Лайф сообщал, что на западе Великобритании разбился военный самолёт Hawk T1. В результате авиационного происшествия пострадали два человека, однако их жизням ничего не угрожает.
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