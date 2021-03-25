На российских дорогах начали массово проверять водителей на предмет алкогольного опьянения

Сотрудники Госавтоинспекции начали проводить профилактические мероприятия по выявлению водителей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Ura.ru рассказали в УОС МВД России.

"Работа Госавтоинспекции по выявлению и пресечению случаев управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения осуществляется как в рамках повседневного контроля, так и в ходе проведения профилактических мероприятий", — отметили в МВД.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в таких рейдах часто принимают участие сотрудники других служб МВД России, Росгвардии, ФССП, а также СМИ и общественность.

Периодичность проведения мероприятий на территориях определяется с учётом складывающейся обстановки и сезонности. Так, в январе-феврале в стране прошло больше 7,8 тысячи рейдов по выявлению нетрезвых водителей. В результате было выявлено свыше 7,9 тысячи нарушителей, отметили в МВД.

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